Zeren Spor Imoco Volley'e diş geçiremedi!

11.03.2026 23:04:00
AA
Zeren Spor, Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley'e mağlup oldu.

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılıklı sayıların alındığı setin başları eşitlikle geçti: 15-15. İtalya ekibinin etkili hücumlarıyla peş peşe bulduğu sayılarla 17-15 üstünlük sağlaması sonucu başkent takımı mola aldı. Molanın ardından etkili hücumları ile Zeren Spor'un hataları farkı açtı ve konuk ekip ilk seti 25-21 üstün bitirdi.

İkinci sete 2-0 üstün başlayan Zeren Spor, devamında Uzelac ile etkili olsa da Imoco Volley beraberliği yakaladı. 7-6 geriye düşen başkent ekibi molaya gitti. Moladan dönen Zeren Spor hücumlarıyla 2 sayı fark yakaladı (10-8). Setin ortalarında 14-14 başa baş geçen mücadelede İtalyan ekibi farkı açarak etkili oynadığı ikinci seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı.

Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette başkent temsilci 16-13 geriye düşünce setteki son molasını aldı. Molanın ardından iyi oyununu sürdüren Imoco Volley, üçüncü seti de 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 18 Mart'ta Imoco Volley ev sahipliğinde Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Laszlo Adler (Macaristan)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzleac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

Imoco Volley: Sillah, Fahr, Haak, Zhu, Chirichella, Wolosz (De Gennaro, Scognamillo, Daalderop)

Setler: 21-25, 18-25, 17-25

Süre: 77 dakika (28, 26, 23)

