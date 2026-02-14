Zerenspor evinde Eczacıbaşı'na karşı son sette kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zerenspor, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Gatina)
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Elif Şahin, Meliha Diken, Maglio, Smrek)
Setler: 25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13