Zeynep Sönmez'den tarihi galibiyet!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Çin Açık’ta tarihi bir galibiyet elde etti.

Dünya 12 numarasını mağlup etti ve üçüncü tura yükseldi

Sönmez, Çin Açık ikinci tur mücadelesinde Dünya 12 numarası Clara Tauson'ı 2-1 mağlup etti ve WTA 1000 turnuvası Çin Açık’ta üçüncü tura yükseldi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

WTA 1000 Çin Açık 2. turunda dünya 12 numarası Clara Tauson’ı 6-4, 2-6 ve 6-3 ile yenen Zeynep Sönmez, bu galibiyetle kariyerinde ilk defa ilk 20'de bulunan bir rakibini mağlup etti.