Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı

6.02.2026 16:31:00
AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'a özel davetle katılacak.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tur oynaması sonrası kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Katar Açık'tan özel davet aldı.

Zeynep, başkent Doha'nın 8-14 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvanın ilk turunda dünya 49 numarası Maria Sakkari (Yunanistan) ile karşılaşacak. 23 yaşındaki milli tenisçi, tur atlaması halinde ise 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini (İtalya) ile karşılaşacak.

Bir diğer milli tenisçi Berfu Cengiz ise Katar Açık Elemeleri'nin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 60. basamağındaki Magdalena Frech'e (Polonya) 2-0 (7-5, 6-0) yenilerek elendi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet takviminde grand slam'lerin ardından en yüksek para ödüllü organizasyon olan WTA 1000 turnuvalarından 2026 Katar Açık'ta, toplam 4 milyon 88 bin 211 dolar ödül dağıtılacak.

Sert zeminde oynanacak organizasyonda, 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek (Polonya), 2026 Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan) ve ünvanını korumak için korta çıkacak Amanda Anisimova'nın (ABD) da aralarında bulunduğu kadın tenisinin önde gelen isimleri yer alacak.

İlgili Konular: #Zeynep Sönmez #WTA #Katar Açık Tenis Turnuvası

