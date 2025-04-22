Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:22

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de 2002'den önce traktör yoktu, traktör üretimi yoktu..." ifadesini kullanarak gündem olmuştu. Peki, Leyla Şahin Usta kimdir? AKP'li Leyla Şahin Usta kaç yaşında, nereli?

LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR?

Leyla Şahin Usta 8 Mart 1973'de İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi iken Leyla Şahin, İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Bursa Üniversitesinde başörtüsü ile okuyan ve sınavlara giren Şahin, İstanbul Üniversitesi kurallarınca başörtüsü kullanımı yasak olduğu için derslere ve sınavlara kabul edilmedi. Bu gerekçeyle Türkiye'de eğitimini yarıda bırakan Leyla Şahin, 1999 yılından itibaren Viyana Üniversitesine gitti. İstanbul Tıp Fakültesindeki onkoloji sınavına türbanlı olduğu için alınmadığı gerekçesiyle 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. AİHM, radikal dinci tehlikenin potansiyel olarak mevcut olduğu ülkelerde üniversite yönetimin laik hayat tarzını korumak amacıyla başörtüsü yasağı gibi din özgürlüğünü kısıtlayıcı kararların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal etmediği yönünde 16'ya 1 oyla karar verdi.

18 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla AKP İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

LEYLA ŞAHİN USTA'NIN ÖZEL HAYATI

Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.