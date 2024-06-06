Zico'dan Jose Mourinho iddiası: 'Türkiye'de tarihe geçecek'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:25

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:25

Fenerbahçe'nin takımın başına Jose Mourinho'yu getirmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Arthur Zico da Portekizli hocayla ilgili düşüncelerini aktardı.

Zico'nun Sabah Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Mourinho'yu dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüyorum. Tam bir winner (kazanan) karakter."

"FENERBAHÇE'Yİ TEKRAR ZAFERLERE ULAŞTIRMASINI DİLİYORUM"

"Onu çok seviyorum. Şahsen tanıştığım için de iyi biri olduğunu biliyorum. Onun başarılı olmasını ve Fenerbahçe'yi tekrar zaferlere ulaştırmasını diliyorum.

Mourinho ve ekibinin harika bir iş çıkaracağına inanıyorum."

"TÜRKİYE'DE TARİHE GEÇECEK"

"Futbolda çok büyük bir deneyime, tecrübeye ve bilgiye sahip. Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi tanıyor.

Geçmişte yaptıkları ortada. Porto ile Şampiyonlar Ligi kupası, diğer takımlarla kazandıkları...

Nereye gitse o kulübün ve taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarı da başarı geldiği sürece her kim olursa olsun o kişiyi kucaklar.

Jose, çok başarılı olacak ve Türkiye'de tarihe geçecek."