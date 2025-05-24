Zimbru'dan Hikmet Karaman'ın geleceğiyle ilgili açıklama!

Teknik direktörlük kariyerine Zimbru'da devam eden Hikmet Karaman'ın, Moldova kulübündeki geleceğiyle ilgili iddialara yanıt geldi.

Geçen günlerde çıkan haberlerde, tecrübeli teknik adamın Zimbru ile yollarını ayırmak üzere olduğu ileri sürülmüştü.

Moldova kulübünden yapılan açıklamada, FC Zimbru'nun 2024-2025 sezonunu başarıyla tamamladığı vurgulanarak, takımın resmi olarak tatile girdiği belirtildi.

Duyuruda, yeni sezon ve Avrupa kupaları için hazırlıkların 2 Haziran'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın futbolcu kadrosunu bir araya getirmesiyle başlayacağı vurgulandı.

Hikmet Karaman'a gösterdiği özverili çalışma ve gayretle takıma önemli katkılarda bulunduğu gerekçesiyle teşekkür edilirken, Türk çalıştırıcıyla yola devam etmek ve sözleşme şartlarının iyileştirilmesi için ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Zimbru, Moldova'da ligi şampiyon tamamlayan Milsami'nin 1 puan gerisinde 3. sırada bitirirken, kupaya ise yarı finalde veda etti.



