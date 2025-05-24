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Zimbru'dan Hikmet Karaman'ın geleceğiyle ilgili açıklama!

Zimbru'dan Hikmet Karaman'ın geleceğiyle ilgili açıklama!

24.05.2025 16:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Zimbru'dan Hikmet Karaman'ın geleceğiyle ilgili açıklama!

Zimbru Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın kulüpteki geleceği ve sözleşmesiyle ilgili olarak Moldova takımından bir açıklama yapıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Zimbru'da devam eden Hikmet Karaman'ın, Moldova kulübündeki geleceğiyle ilgili iddialara yanıt geldi.

Geçen günlerde çıkan haberlerde, tecrübeli teknik adamın Zimbru ile yollarını ayırmak üzere olduğu ileri sürülmüştü.

Moldova kulübünden yapılan açıklamada, FC Zimbru'nun 2024-2025 sezonunu başarıyla tamamladığı vurgulanarak, takımın resmi olarak tatile girdiği belirtildi.

Duyuruda, yeni sezon ve Avrupa kupaları için hazırlıkların 2 Haziran'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın futbolcu kadrosunu bir araya getirmesiyle başlayacağı vurgulandı.

Hikmet Karaman'a gösterdiği özverili çalışma ve gayretle takıma önemli katkılarda bulunduğu gerekçesiyle teşekkür edilirken, Türk çalıştırıcıyla yola devam etmek ve sözleşme şartlarının iyileştirilmesi için ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Zimbru, Moldova'da ligi şampiyon tamamlayan Milsami'nin 1 puan gerisinde 3. sırada bitirirken, kupaya ise yarı finalde veda etti.


İlgili Konular: #hikmet karaman #FC Zimbru

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