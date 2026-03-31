Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e çıktı!

31.03.2026 20:53:00
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Asseco Resovia'yı 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan başkent temsilcisi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Asseco Resovia, 2'si bloktan olmak üzere peş peşe aldığı sayılarla 14-11 öne geçti. Nimir ve Fornal'ın smaçlarıyla skoru 16-16'ya getiren, Murat Yenipazar'ın servislerinin ardından elde ettiği sayılarla rakibine 19-17'lik üstünlük kuran başkent ekibi, kalan bölümde daha az hata yaptı ve Nimir'in "ace"iyle ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı.

İkinci setin başında 3-0'lık seri yakalayan Ziraat Bankkart, rakibinin servis hataları, blokta aksaması ve hücumda iyi organize olamamasından yararlanarak farkı 5 sayıya (17-12) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan Ziraat Bankkart, 25-19'luk skorla 2. seti de kazandı ve Dörtlü Final'i garantiledi.

Skorun önemini yitirmesi sonrası takımlar, 3. sette sahadaki 6'larını büyük oranda değiştirdi. Ziraat Bankkart, başında 3-0, ortasında ise 15-12 geriye düştüğü 3. seti de 25-21 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

DÖRTLÜ FİNAL'E YÜKSELDİ

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu başkent ekibi, Polonya'daki ilk maçta 3-0 yendiği rakibini, Ankara'da da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girdi.

2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Kooy, Hilmi Şahin, Burakhan Tosun, Jokela, Özgür Karababa)

Asseco Resovia: Janusz, Louati, Demyanenko, Butryn, Szalpuk, Poreba (Zatorski, Shoji, Cebulj, Nowak, Bucki, Vasina, Sapinski, Potera)

Setler: 25-22, 25-19, 25-21

Süre: 75 Dakika

