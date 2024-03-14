Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi defterini kapattı!
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Lenovo Tenerife'ye 88-79 mağlup olarak son maçlar öncesi turnuvaya veda etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi.
Santiago Martin Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 42-41 geride gitti.
İkinci yarıda farkı açan Lenovo Tenerife, son çeyreğine 70-62 üstün girdiği mücadeleden 88-79 galip ayrıldı.
Gruptaki 4. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!