Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi defterini kapattı!

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Lenovo Tenerife'ye 88-79 mağlup olarak son maçlar öncesi turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:43
Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi defterini kapattı!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi.

Santiago Martin Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 42-41 geride gitti.

İkinci yarıda farkı açan Lenovo Tenerife, son çeyreğine 70-62 üstün girdiği mücadeleden 88-79 galip ayrıldı.

Gruptaki 4. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.


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