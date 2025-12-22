Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

22.12.2025 17:07:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta fikstürünü açıkladı. Kupada ikinci maçlar 13,14 ve 15 Ocak 2026'da oynanacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun grup aşamasının ikinci hafta programı şöyle:

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

İlgili Konular: #TFF #ziraat türkiye kupası #maç programı

İlgili Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları yarın oynanacak müsabakalarla sürecek.
Kura çekimi tamamlandı: Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı!
Kura çekimi tamamlandı: Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi yapıldı.
Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez gruplara kaldı
Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez gruplara kaldı Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Özbelsan Sivasspor'u eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başardı.