Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek

22.12.2025 12:04:00
AA
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları yarın oynanacak müsabakalarla sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kupada yarın 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.

C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Kupada yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #ziraat türkiye kupası

