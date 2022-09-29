Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 takım tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan son 4 takım belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 22:26
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 takım tur atladı
Abone Ol google-news

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor-Kars 36: 3-0

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 0-1 (Uzatmada)

Menemen FK-Bigaspor: 3-2

Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor: 2-3

Kupada 3. tur kura çekimi 4 Ekim Salı günü yapılacak.


ziraat türkiye kupası Finalist

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler