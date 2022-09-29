Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 takım tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan son 4 takım belli oldu.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Diyarbekirspor-Kars 36: 3-0
Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 0-1 (Uzatmada)
Menemen FK-Bigaspor: 3-2
Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor: 2-3
Kupada 3. tur kura çekimi 4 Ekim Salı günü yapılacak.
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