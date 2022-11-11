Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.
İşte 5. tur eşleşmeleri:
Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü - Tuzlaspor
Fatih Karagümrük - Uşakspor
Bitexen Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Medipol Başakşehir - Göztepe
Fraport TAV Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
Kasımpaşa - Hangikredi Ümraniyespor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor
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