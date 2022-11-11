Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu!

11 Kasım 2022 Cuma, 15:22

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.

İşte 5. tur eşleşmeleri:

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü - Tuzlaspor

Fatih Karagümrük - Uşakspor

Bitexen Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

Medipol Başakşehir - Göztepe

Fraport TAV Antalyaspor - Manisa FK

Gaziantep FK - Boluspor

Kasımpaşa - Hangikredi Ümraniyespor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor