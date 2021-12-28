Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunun ilk bileti Kasımpaşa’nın oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Turun ilk maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 1. Lig ekibi Kocaelispor'u uzatmaya giden maçta 5-3 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk etti.
Normal süresi 2-2'lik beraberlikle sona eren mücadelede Kasımpaşa, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti.
Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 4. dakikada Ben Ouannes, 50. dakikada Ahmet Engin, 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada Alpay Çelebi (k.k) ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Kocaelispor'un gollerini 40 ve 110. dakikalarda Benhur Keser ve 68. dakikada Pereira kaydetti.
Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.
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