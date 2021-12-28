İtalyanlar duyurdu: Caleb Ekuban, Beşiktaş'a transfer oluyor

Trabzonspor'un eski golcüsü Caleb Ekuban için Beşiktaş iddiaları gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 14:40
İtalyanlar duyurdu: Caleb Ekuban, Beşiktaş'a transfer oluyor
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Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban, Serie A ekibi Genoa'ya transfer olmuştu.

İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, bugünkü haberinde 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak'ta Beşiktaş'a transfer olabileceğini ileri sürdü. Siyah-beyazlı ekipte kanat oyuncusu N'Koudou ağır sakatlığı nedeniyle sezonu kapamıştı.  


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