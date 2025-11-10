Zirvede fark 1 puana düştü: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun heyecanı 12. hafta maçlarıyla devam etti. Ligde 12. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı ve milli takım arasına girildi.

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta maçlarının sona ermesiyle şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

Yapılan güncelleme sonrasında Galatasaray’ın ve Trabzonspor'un oranı yükselirken Fenerbahçe’de düşüş yaşandı. Beşiktaş’ın oranı ise sabit kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 yenen Beşiktaş’ın oranı 80.00’de sabit kaldı ve değişmedi.

Konuk ettiği Alanyaspor karşısında üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un oranı ise 8.50’den 13.00’e yükseldi.

Deplasmanda Kocaelispor’a mağlup olarak bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini alan Galatasaray’ın oranı 1.28’den 1.65’e çıktı.

Haftayı Kayserispor karşısında 4-2’lik galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe’nin ise oranı 3.05’ten 2.25’e geriledi.