Ziyech attı, Fas sahasında Gabon'u devirdi!
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, evinde Gabon'u 4-1 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, evinde Gabon ile karşılaştı.
Stade d'Agadir'de oynanan maçı Fas 4-1 kazanırken golleri; 10. ve 26. dakikalarda iki farklı penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El-Kaabi kaydetti.
Gabon'un tek golünü ise 40. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti. Aubameyang, 16. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
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Fas'ta forma giyen Galatasaraylı Hakim Ziyech karşılaşmada 75 dakika forma giyerken, Fenerbahçeli Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli bir diğer isim Youssef En-Nesyri ise maçta forma giymedi.
Bu sonuçla birlikte Fas gruba 3 puanla başlarken, Gabon puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fas deplasmanda Lesotho ile karşılaşırken, Gabon sahasında Orta Afrika ile karşılaşacak.
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