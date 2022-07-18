Zlatan Ibrahimovic, bir yıl daha Milan'da
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, 40 yaşındaki tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Zlatan Ibrahimovic, yeni sezonda da Milan forması giymeye devam edecek.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki İsveçli golcü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp ayrıca, yıldız ismin 11 numaralı formayı giymeye devam edeceğini duyurdu.
Zlatan Ibrahimovic, yeni sözleşmesinden yıllık 1 milyon Euro kazanacak.
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