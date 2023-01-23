Zlatan Ibrahimovic'ten emeklilik kararı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in futbolu bırakma kararı aldığı ileri sürüldü.
Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ibrahimovic, sezonun sona ermesinin ardından kramponlarını asacak.
Zlatan Ibrahimovic
MILAN IBRAHIMOVIC'İ BIRAKMIYOR
Milan'ın, 41 yaşındaki yıldızı futbolu bırakmasının ardından kulüpte tutmak istediği belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Ibrahimovic'e kulüp için bir büyükelçi rolü teklif edeceği ifade edildi.
Zlatan Ibrahimovic, bu sezon sakatlığı nedeniyle Milan'da resmi maçlarda süre alamadı.
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