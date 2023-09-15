Trabzonspor, Umut Güneş'i kadroya kattığını açıkladı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 15:30

Güncelleme: 15.09.2023 - 15:30

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Umut Güneş'i transfer etmek için kulübüyle anlaştı. Bordo-mavili ekiptan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Üç sezondur Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş, Akdeniz ekibi ile çıktığı 95 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.

BONSERVİSİ 2.3 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda ise Umut Güneş transferinin maliyeti açıklandı.

Bordo mavili takımın KAP'a yaptığı bildirim şöyle:

Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi "konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."