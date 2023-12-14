Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Bosna Hersek ekibi Zrinjski ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:00
Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Mario Ivankovic'in ekibi Zrinjski ile karşı karşıya gelecek.

ZRİNJSKİ - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bijeli Brijeg Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

ZRİNJSKİ - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Balazs Berke'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Aston Villa, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Legia Varşova'yı 2-1 mağlup etmişti.

Zrinjski ise AZ Alkmaar deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


Aston Villa Zrinjski Mostar uefa avrupa konferans ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

En Çok Okunan Haberler