Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Bosna Hersek ekibi Zrinjski ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Mario Ivankovic'in ekibi Zrinjski ile karşı karşıya gelecek.
ZRİNJSKİ - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bijeli Brijeg Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
ZRİNJSKİ - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Balazs Berke'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Aston Villa, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Legia Varşova'yı 2-1 mağlup etmişti.
Zrinjski ise AZ Alkmaar deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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