ZTK son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 17:32
ZTK son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:

Sivasspor - Karacabey Belediyespor: MURAT ERDOĞAN

Antalyaspor - Kayserispor: CİHAN AYDIN

Alanyaspor - Galatasaray: VOLKAN BAYARSLAN

18 OCAK ÇARŞAMBA:

Fatih Karagümrük - Başakşehir: MERT GÜZENGE

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: SARPER BARIŞ SAKA

Ümraniyespor - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

19 OCAK PERŞEMBE:

Gaziantep FK - Konyaspor: YİĞİT ARSLAN

Fenerbahçe - Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK


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