ZTK son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN:
Sivasspor - Karacabey Belediyespor: MURAT ERDOĞAN
Antalyaspor - Kayserispor: CİHAN AYDIN
Alanyaspor - Galatasaray: VOLKAN BAYARSLAN
18 OCAK ÇARŞAMBA:
Fatih Karagümrük - Başakşehir: MERT GÜZENGE
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: SARPER BARIŞ SAKA
Ümraniyespor - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
19 OCAK PERŞEMBE:
Gaziantep FK - Konyaspor: YİĞİT ARSLAN
Fenerbahçe - Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK
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