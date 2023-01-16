ZTK son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 17:32

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 17:32

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:

Sivasspor - Karacabey Belediyespor: MURAT ERDOĞAN

Antalyaspor - Kayserispor: CİHAN AYDIN

Alanyaspor - Galatasaray: VOLKAN BAYARSLAN

18 OCAK ÇARŞAMBA:

Fatih Karagümrük - Başakşehir: MERT GÜZENGE

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: SARPER BARIŞ SAKA

Ümraniyespor - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

19 OCAK PERŞEMBE:

Gaziantep FK - Konyaspor: YİĞİT ARSLAN

Fenerbahçe - Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK