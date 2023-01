Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Arda'yı kaybetmeyelim'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:11

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:11

Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

HILMİ TÜRKAY: En son söyleyeceğimi başta ifade edeyim. Her hafta eriyen ve kredisini tüketen bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayım. Nerede o yere göğe sığdıramadığımız takım? Nerede taktikleriyle, kenardaki hırsıyla, futbolcularına yaklaşımıyla herkesin ayakta alkışladığı Jorge Jesus? Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep deplasmanında alınan 3 puan şampiyonluk yarışı için önemli ama görünenleri yazalım. Sarı-Lacivertlilerin savunması S.O.S veriyor. Gaziantep duran toplarda ve kanat organizasyonlarında etkili bir takım. Ama gördüm ki Jesus rakip analizini yine iyi yapmamış, dersine çalışmamış.

"ARDA GİRİNCE..."

Fenerbahçe kalesi her yerden pozisyona maruz kaldı. Takım gol yemek için her şeyi yaptı. İlk yarıda Altay’ın 2 kritik kurtarışı vardı. Bir sıkıntı olduğu gerçek. Rakip becerikli olsa, Gaziantep ilk devreyi 4-1 önde bitirirdi. Sarı-Lacivertlilerin temposu, coşkusu yok. 53’te hızlı hücumda Emre Mor ve Batshuayi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü yapamadı. Belki de bu an kötü oynayan Fenerbahçe için maçın kırılma anıydı. Çünkü 2 dakika sonra Gaziantep 1-1’i buldu. Ardından Sagal kırmızı kart görünce Sarı-Lacivertliler ataklarını sıklaştırdı. Jesus nihayet Arda Güler inadını kırıp genç yeteneği 83’te oyuna aldı. Ardından takımın oyun aklı yerine geldi. Devamında da Valencia’nın golü... Galibiyet önemli ancak Fenerbahçe’deki sıkıntılar alınan 3 puanla halının altına süpürülecek tarzda değil. (CUMHURİYET)

"JESUS ROTASYONU UNUTTU"

UĞUR MELEKE: Ne oLduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu. Avrupa Ligi’ne uzun bir ara verilince, Jesus da adeta rotasyonu unuttu. 25 kişilik kadrosunu sürekli sıcak tuttuğu için övdüğümüz Jesus, Katar sonrası ilk 4 lig maçında (Trabzon, Hatay, Antalya, Galatasaray’a karşı) ilk 11’de yalnızca 14 farklı futbolcuya yer verdi. Temmuz-Kasım döneminde kullandığı birçok oyuncunun ismini Aralık-Ocak’ta unuttu sanki. (HÜRRİYET)

"SAVUNMA ÇALIŞMASI LAZIM"

RIDVAN DİLMEN: Gaziantep'in bugün 7-8 tane pozisyonu var. Jorge Jesus'un üçlü dışında Galatasaray veya Gaziantep'e farklı bir planla çıktığını düşünmüyorum. Ancak takımın savunma çalışması lazım. Bugün aslında tam olarak hocanın istediklerini yapamadı takım savunmada. Bunun sebebi derbide yaşanan travma.

"ARDA'YI KAYBETMEYELİM"

NİHAT KAHVECİ: Herkes aynı kilometre koşmak zorunda değil. Messi 7-8 kilometre koşuyor. Messi'yi canlı izleyin, 'Bu n'apıyor' dersiniz. Messi koşmuyor, yürüyor. Top ayağına geldiğinde maçı alıyor. Arda böyle bir oyuncu. Defans yapmıyor üzerinden Arda'yı kaybetmeyelim ya! Gerçekten. Jesus'un açıklamalarına bakınca böyle bir neden görüyor. Herkes defans yapmasın, 1 kişi de maçı çözsün. Arda Güler böyle bir oyuncu.

"KAVGA BEKLİYORDUM"

NECATİ ATEŞ: Fenerbahçe gibi köklü ve büyük bir kulüp; şampiyonluktaki en önemli rakibine yenilmişsin, puan farkı 7'ye çıkmış, psikolojik üstünlüğü kaybetmişsin. Ciddi bir reaksiyon, mücadele, kavga bekliyordum.