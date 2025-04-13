Zubkov yıldızlaştı... Trabzonspor, 2 maç sonra kazandı!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 21:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 21:00

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan Karadeniz derbisini 2-0'lık skorla Trabzonspor kazandı.

Trabzonspor'un galibiyet gollerini 15 ve 21. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.

SIMON BANZA VAR'A TAKILDI

Trabzonspor'un 58. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VARESANOVIC'E İKİ DAKİKADA İKİ SARI KART

Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, 75 ve 76. dakikalarda yaptığı iki faulün ardından iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde iki maçın ardından kazanan Trabzonspor, puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.