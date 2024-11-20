Danimarka’dan yeşil devrim: 1 milyar ağaç ve tarım arazilerinde büyük dönüşüm

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:26

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:26

Danimarka’da, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde büyük bir plan hayata geçiriliyor. Ülkenin siyasi partileri, tarım arazilerinin yüzde 10’unu orman ve doğal yaşam alanlarına dönüştürmek ve 20 yıl içinde 1 milyar ağaç dikmek için anlaşmaya vardı. Bu adımın, gübre kullanımını azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürmesi bekleniyor.

Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Ilımlılar’dan oluşan koalisyon hükümeti, Sosyalist Halk Partisi, Muhafazakar Halk Partisi, Liberal İttifak ve Sosyal Liberal Parti ile birlikte "Yeşil Üçlü Anlaşması" üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 70 oranında azaltmayı hedefliyor.

6,1 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Hükümet, bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için çiftçilerden arazi satın almayı planlıyor ve bu kapsamda 6,1 milyar dolarlık bütçe ayrılacağını açıkladı. Haziran ayında çiftçiler, işçi sendikaları ve çevre gruplarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda kurulan Danimarka Yeşil Üçlü Bakanlığı’nın başındaki Jeppe Bruus, bu sürecin ülkenin doğal yapısında tarihi bir dönüşüm yaratacağını söyledi. Bruus, "Danimarka’nın doğası, 1864’te sulak alanların kurutulmasından bu yana görmediğimiz bir şekilde değişecek." ifadelerini kullandı.

ÇİFTLİK HAYVANLARINA VERGİ GELİYOR

Danimarka, iklim hedeflerini desteklemek amacıyla 2030’dan itibaren çiftlik hayvanlarının metan salınımına da vergi uygulayacak. Bu kapsamda, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden emisyonların tonu başına 300 kron (43 dolar) vergi alınacak.

METAN GAZI MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Fosil yakıtlar, atıklar ve hayvancılıktan kaynaklanan metan gazı, küresel sera gazı emisyonlarının beşte birini oluşturuyor. Danimarka’nın bu kapsamda hayata geçirdiği politikalar, Paris İklim Anlaşması’ndaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutma hedefiyle uyumlu. Birleşmiş Milletler, karbon salınımının 2050’ye kadar sıfırlanmasını talep ediyor.

Bu kapsamlı dönüşüm, Danimarka’nın iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.