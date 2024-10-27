Bilim insanları uyardı: İklim değişikliği gıdaların tadını değiştiriyor

İklim değişikliği tüm insanlığın karşısındaki en önemli tehditlerden biri olmaya devam ediyor.

Bilim insanları uyardı: İklim değişikliği gıdaların tadını değiştiriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:05

Yalnızca insanlar değil, bitkiler ve hayvanlar da iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkileniyor.

Nat Geo'nun haberine göre; bilim insanları, iklim değişikliği sebebiyle en sevdiğimiz gıdaların tadının gelecekte farklı olacağını ifade ediyor. Başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliği kaynaklı pek çok sorun, coğrafi yapıları değiştiriyor

Çilekler üzerinde yapılan bazı araştırmalar, sıcaklığın çileklerin tadını şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğunu gösteriyor

Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre yüksek sıcaklık, elmaların tadını önemli oranda değiştiriyor.

Çin’deki bir araştırma ise kurak iklimde üretilen çayların daha lezzetli olduğunu gösteriyor

Uzmanlara göre iklim değişikliği yalnızca tarımsal gıdaların tadını değiştirmiyor. Et ürünleri ile birlikte diğer hayvansal gıdaların tadı da iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor


Etiketler: #gıda #İklim Değişikliği #iklim

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