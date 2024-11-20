Dünyanın en büyük mercan kolonisi Pasifik Okyanusu'nda keşfedildi!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:33

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:33

Bilim insanları, Güneydoğu Pasifik Okyanusu'ndaki Solomon Adaları'nda, dünyanın en büyük mercan kolonisini keşfetti. Bu "mega mercan" 300 yıl kadar eski olabilir ve tek bir organizma olarak pek çok küçük canlıdan oluşuyor.

National Geographic ekibi tarafından yapılan keşif sırasında, mercan, boyutlarıyla bir mavi balinayı dahi geride bırakacak kadar büyük olduğu için dikkat çekti. Mercan, 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde.

KEŞİF İKLİM ZİRVESİNDE DUYURULDU

Bu keşif, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendiği sırada duyuruldu. National Geographic videografı Manu San Felix, mercanı dalış yaparken fark ettiğini ve bunun kendisini çok etkilediğini söyledi. "Sanki su altındaki bir katedral gibiydi" dedi.

Korallar, deniz ekosisteminin "mimarları" olarak bilinir ve balıklara ev sahipliği yaparak, deniz yaşamı için önemli barınaklar oluşturur. Ancak iklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması, mercanların hayatta kalmasını tehdit ediyor. Solomon Adaları'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen küçük ada ülkelerinden biri olduğunu belirten Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, keşfedilen mercanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Korallara yönelik küresel tehditler arttıkça, keşfedilen mercanlar, okyanusların geçmiş koşulları hakkında bilgi edinilmesine olanak tanıyor ve bu da bilim insanları için büyük bir değer taşıyor.