Nobel ödülüne layık 5 keşif! Bu keşifler hak ettiği değeri göremedi

OBEZİTE TEDAVİSİNDE DEVRİM

Son birkaç yıldır glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) adı verilen bir hormonu taklit eden çok satan zayıflama ilaçlarının geliştirilmesi sağlık dünyasını sarstı.

Dünyada her sekiz kişiden biri obeziteyle yaşıyor. Bu rakam 1990'dan bu yana iki katından fazla arttı. Kan şekerini düşüren ve iştahı azaltan bu ilaç, obezitenin ve tip 2 diyabet gibi ilgili durumların tedavisinde yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip.

Semaglutid olarak bilinen ilacın geliştirilmesinde yer alan üç bilim insanı (Svetlana Mojsov, Dr. Joel Habener ve Lotte Bjerre Knudsen), belirli bir çığır açan buluşun veya bilim insanının Nobel Ödülü kazanıp kazanmayacağının göstergesi olarak kabul edilen 2024 Lasker-DeBakey Klinik Tıbbi Araştırma Ödülü'nü kazandı.