Nobel ödülüne layık 5 keşif! Bu keşifler hak ettiği değeri göremedi
Fizik, kimya, fizyoloji veya tıp alanındaki Nobel Ödülleri açıklandığında bilimin en iyi beyinleri akademik belirsizlikten çıkarılıp ilgi odağı haline gelir. Ancak, bazı keşifler hak etmesine rağmen bu prestijli ödülü kazanamamıştır. İşte, Nobel ödülü kazanmamış Nobel ödülüne layık 5 keşif!
İsveçli Alfred Nobel tarafından bir asırdan fazla bir süre önce başlatılan ödüller, tamamlanması onlarca yıl sürebilen çığır açıcı bilimsel çalışmaları kutluyor. Bilim dünyasının en büyük ödüllerini kimin kazanacağını tahmin etmek oldukça zordur. Kısa liste ve aday gösterenler gizli kalır ve seçim sürecinin ayrıntılarını ortaya koyan belgeler 50 yıl boyunca kamuoyunun görüşünden saklı tutulur. İşte, Nobel ödülü kazanmamış Nobel ödülüne layık 5 keşif!
İLK İNSAN GENOMU
Nobel Ödülü'ne aday gösterilen ve sıkça tartışılan konulardan biri de 1990 yılında başlatılan ve 2003 yılında tamamlanan cüretkar bir proje olan insan genomunun haritalanmasıdır . İnsan yaşamının genetik kodunu çözmek, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin'den binlerce araştırmacının yer aldığı uluslararası bir konsorsiyumu içeriyordu. Bu çabanın biyoloji, tıp ve diğer birçok alanda geniş kapsamlı bir etkisi oldu. Ancak projenin Nobel Ödülü kazanmamış olmasının bir nedeni de bu başarıya dahil olan insan sayısının çokluğu olabilir. Nobel'in 1895 tarihli vasiyetinde koyduğu kurallara göre, ödüller her ödül için en fazla üç kişiye verilebiliyor; bilimsel araştırmaların çoğunun işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında bu giderek zorlaşan bir durum.
OBEZİTE TEDAVİSİNDE DEVRİM
Son birkaç yıldır glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) adı verilen bir hormonu taklit eden çok satan zayıflama ilaçlarının geliştirilmesi sağlık dünyasını sarstı.
Dünyada her sekiz kişiden biri obeziteyle yaşıyor. Bu rakam 1990'dan bu yana iki katından fazla arttı. Kan şekerini düşüren ve iştahı azaltan bu ilaç, obezitenin ve tip 2 diyabet gibi ilgili durumların tedavisinde yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip.
Semaglutid olarak bilinen ilacın geliştirilmesinde yer alan üç bilim insanı (Svetlana Mojsov, Dr. Joel Habener ve Lotte Bjerre Knudsen), belirli bir çığır açan buluşun veya bilim insanının Nobel Ödülü kazanıp kazanmayacağının göstergesi olarak kabul edilen 2024 Lasker-DeBakey Klinik Tıbbi Araştırma Ödülü'nü kazandı.
YAPAY ZEKA "AI"
Yapay zeka, kısaca YZ, insanların hayatlarını benzeri görülmemiş bir hızla dönüştürüyor. Kalabalık bir alan, ancak Clarivate'in Bilimsel Bilgi Enstitüsü'nde araştırma analizi başkanı olan David Pendlebury'ye göre iki isim öne çıkıyor. Pendlebury, meslektaşlarının yıllar boyunca önemli bilimsel makalelerine ne sıklıkla atıfta bulunduklarını analiz ederek "Nobel ödülüne layık" kişiler olduğunu iddia ediyor.
İki önemli isim, AlphaFold Protein Yapı Veritabanı'nın Google DeepMind mucitleri olan Demis Hassabis ve John Jumper. AlphaFold Protein Yapı Veritabanı, dünya çapında en az 2 milyon araştırmacının kullandığı, amino asit dizilerinden proteinlerin 3 boyutlu yapılarını çözen bir yapay zeka programı.
BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNU ANLAMAK
Vücudumuzda yalnız değiliz. Trilyonlarca mikrop -bakteriler, virüsler ve mantarlar- insan vücudunda ve üzerinde yaşar, topluca insan mikrobiyomu olarak bilinir. Son yirmi yılda genetik dizilimdeki ilerlemelerle birlikte bilim insanları bu mikropların ne yaptığını, birbirleriyle nasıl konuştuklarını ve özellikle bağırsaktaki insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini daha iyi anlayabiliyor. Pendlebury, bu alanın Nobel ödülüne layık görülmesinin uzun zamandır beklendiğini söyledi.
MEME KANSERİNE NEDEN OLAN GENLERİN KEŞFİ
1970'lerde kanserin bazen ailelerde görüldüğü anlaşılmıştı ancak meme kanserine ilişkin genel düşünce, hastalığa karşı kalıtsal yatkınlığı hesaba katmıyordu.
İnsanlar ve şempanzeler arasındaki genetik farklılıkları araştıran bir geçmişe sahip olan ve şu anda Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp ve genom bilimleri profesörü olan Mary-Claire King, yeni bir yaklaşım benimsedi.
Bilim insanlarının insan genomunun haritasına sahip olmasından çok önce çalışmaya başlayan King, 17 yılını BRCA1 genindeki bir mutasyonun meme ve yumurtalık kanserinde oynadığı rolü tespit etmek ve tanımlamak için harcadı. Bu keşif , meme kanserine yakalanma riski yüksek olan kadınların belirlenmesini sağlayan genetik testlerin yanı sıra ek tarama ve önleyici cerrahi gibi riskleri azaltmak için atılması gereken adımların belirlenmesine de olanak sağladı.
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