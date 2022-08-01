İzmir'de evli olduğu erkek tarafından öldürülen Kadriye'nin ailesi hukuk mücadelesi veriyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:51

Kadriye Değirmen, 12 Temmuz İzmir'de evli olduğu erkek Halis Değirmen tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadriye'nin ailesi, cinayete yardım ettiği öne sürülen R.S. ve Halis Değirmen'in hak ettikleri cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kadriye'nin ağabeyi Mahsun Gül, kardeşinin olay günü yaşadıklarını ve failin yakalanma sürecini Cumhuriyet'e anlattı.

'HEP İŞKENCE HEP DAYAK'

Kardeşinin yaklaşık 20 yıl önce görücü usulü evlendiğini ve evlendiği günden beri şiddete maruz bırakıldığını anlatan Gül, "Ablam 38 yaşındaydı. Hiç hayır görmedi. Hep işkence, hep dayak. Eşi hep alkol alıyordu. Ablama gelmesini, onu terk etmesini söyledik. Çocuklarını düşündüğü için gelmedi. Darp raporu da vardı ama utanıyordu boşanmaktan" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin ve Halis Değirmen'in olay günü çiftliğe gittiğini ve Halis Değirmen'in kardeşi Kadriye'ye "Ben başka bir yere gidip geleceğim" dediğini aktaran Gül, kardeşinin çobanlara yemek götürmek için çobanların kaldığı eve gittiğini söyledi. Kardeşi Kadriye'nin çobanların kaldığı evde Halis Değirmen ile çiftliğin bekçisinin eşini birlikte görüp bağırdığını anlatan Gül, "Ablam bağırmaya başlayınca o ikisi ablamı bıçaklıyorlar. Ablam boğazına ve karnına darbe alıyor. Beş bıçak darbesi almış ablam. Delik deşik etmişler." dedi.

'KARDEŞİM KAN KAYBINDAN ÖLDÜ'

Halis Değirmen'in, oğlunu arayıp eşi Kadriye'yle tartıştığını ve akrabaların eve gelmesini istemediğini söylediğini anlatan Gül, konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Oğlu çoban evine gidiyor. Annesinin cesedini görüyor. Kardeşim kan kaybından öldü. Kardeşimin oğlu polisi arıyor. Halis ve R.S. nakit para çekip kaçıyorlar ama yolda polise yakalanıp tutuklanıyorlar. Artık kadın cinayeti olmasın. Ablamın kanı yerde kalmasın. R.S. şu an tutuklu değil. Şimdi ilk duruşmayı bekliyoruz. Halis kabul ediyor öldürdüğünü. Annem yaşadıklarımızdan dolayı hastanede baygın halde."