Almanya'dan dikkat çeken iddia: "FETÖ'yü izleyen Türkü yakaladık"

01 Ekim 2021 Cuma, 18:08

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, FETÖ destekçilerinin arasına sızdığı öne sürülen ve Türk istihbaratına bilgi aktardığı iddia edilen bir Türk hakkında soruşturma başlatıldı.

The Associated Press'in (AP) aktardığına göre; bir otel çalışanın, üzerinde silah bulması ve polisi araması sonucunda A. D. adlı Türk tutuklandı.

Almanya'da ulusal güvenliği ilgilendiren davalara bakan federal savcılar, davayı Düsseldorf'taki müfettişlerden devraldıklarını kaydetti.

Alman basınında soruşturma hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan savcılar, tutuklanan ismi casusluk ve silah ihlali şüphesiyle araştırdıklarını söyledi.

Savcılar, A. D.'nin Türk istihbaratı için Köln'de yaşayan FETÖ destekçileri hakkında bilgi topladığına dair ipuçları elde ettiklerini iddia etti. Tutuklanan isim, 200 adet mühimmat bulundurmakla da suçlanıyor.