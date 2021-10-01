FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Aytaç hakkında karar
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirlenen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Aytaç hakkında verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
ÖRGÜT TALİMATIYLA SEÇİLDİ
Önder Aytaç'ın, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştay'a seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunduğu ve örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği iddia edilmişti.
Örgütün yargı ayağında üst konseyde yer aldığı ifade edilen Aytaç'ın, yine örgüt talimatıyla daha sonra kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olarak girdiği ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenmişti.
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