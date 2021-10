Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken iddia: Gökçek'in "FETÖ" ifadesinin perde arkası

01 Ekim 2021 Cuma, 12:30

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Enginyurt, Gazeteciler M. Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Enginyurt, Melih Gökçek’in ifade vermesinin AKP'de çözülmeleri hızlandırdığını söyledi.

Enginyurt’un konuşmasının ilgili bölümleri şöyle:

“Melih Gökçek, benimle ilgili bir tweet atmış. Eski tweetimi paylaşmış. Melih Gökçek, dinliyor musun, dinlemiyor musun? Tekrar söyleyeyim, ben MHP’den fındık üreticisinin hakkını savunduğum, Cumhur İttifakına aykırı konuştuğum için, Cumhur İttifakı ilkelerine uymadığım için MHP Genel Başkanı tarafından ihraç edildim. Hamdolsun Allah’a. FETÖ’cü olduğum, namussuz, hırsız olduğum için, devletin parasını yediğim, çaldığım için, belediye başkanlığı yaptığım makamda adıma hırsız denildiği için değil; milletin hakkını ve hukukunu savunduğum için ihraç edildim. Senin tabirinle kovuldum. Bundan onur ve şeref duyuyorum”

MELİH GÖKÇEK, CUMHURBAŞKANINA ‘BİLDİKLERİM VAR, KONUŞURUM’ MESAJI VERDİ

“Melih Gökçek, sana soruyorum; yüreğin yetiyorsa, delikanlıysan, adamsan cevapla. Seni niye bir gece yarısı çok savunduğun, çok sevdiğini söylediğin Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığından kovdu? Niye attı seni bir gece yarısı? Türkiye’de FETÖ’ye karşı 2 kişinin mücadele ettiğini söylüyor Melih Gökçek. ‘Biri benim, biri Recep Tayyip Erdoğan’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderiyor. Diyor ki, ‘Ben, FETÖ’ye karşı olduğum için bana saldırıyorlar. Eğer bana sahip çıkmazsan, beni korumazsan yarın sana da saldıracaklar.’ Hadi oradan! FETÖ’ye karşı ne mücadelen var senin? Sen, ne yaptın? Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ ile mücadelesi var. Hakikaten var, takdir de ediyorum. FETÖ ile samimi şekilde mücadele eden tek adam vardır o da Erdoğan’dır. Melih Gökçek, Erdoğan’a ‘Beni koru, beni kolla’ diyor. Salih Besici, ‘Beni ABD’ye Gökçek gönderdi’ diyor. Gökçek, ‘Beni yargılarlarsa çok bildiğim şeyler var. Ben, bunları söylerim, beni kim gönderdi derim. Bu iş adamlarıyla beni kim görüştürdü derim’ diyor. Melih Gökçek’in yargılanması gerekir.”

İLK İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNDE YARGILANACAKLAR!

Bu memlekette abisi FETÖ’cü çıktı diye kardeşi işten atıldı. Bu memlekette Bank Asya’ya para yatırdı diye o bankanın müdürü SPK’ya başkan yapılırken, on binlerce insan işten atıldı. Zaman Gazetesi’ne abone oldu diye on binler işten atılırken, Zaman Gazetesi’ni Fetullah Gülen’in talimatıyla alan Fettah Tamimce Cumhurbaşkanlığında Turizm Tanıtım Kurulu’na üye yapıldı. Böylesi bir dönemde Fetullah Gülen adlı sümüklünün Ankara’daki rant arazilerini, sağlanan emsal artışlarını kim sağlamışsa hesap vermesi lazım. Kim Rahmi Bıyık diye bir teröristi arsa sahibi yapmış, zenginleştirmişse ve Rahmi Bıyık gibi onlarca isim ortada duruyor, kim Alaaddin Kaya ile ortaklık yapmışsa bunların hepsinin yargılanması gerekir. Şimdi yargılanmasınlar. Hiç önemli değil. Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını. İlk iktidar değişikliğinde yargılanacaklar. Devletin dosyası duruyor. Ben, takipçisi olacağım. Ankara’yı parsel parsel sattılar. Ben demiyorum, Bülent Arınç diyor. Devlet, hesabını soracak. Devlet, 18 yaşındadır. Devletin arşivi durur. Devlet her zaman notunu alır. Gün geldiğinde devlet hesabı sorar.

Bu ülkede Fetullah Gülen’e methiyeler dizenlerin, Fetullah Gülen ‘Hocamızdır, büyüğümüzdür, ışığımızdır, nurumuzdur, pirimizdir’ diyenlerin hesap vermesi gerekir. Fetullah Gülen, bir haindir, teröristtir. Bu hainden dolayı sadece bunların yurtlarında kalmaktan, dersanelerine gitmekten başka suçu günahı olmayan fakir, gariban çocuklar işlerinden atıldı, hapishanelere dolduysa; çaycısı, çorbacısı hesap verdiyse, bunun bir de siyasi ayağı var. 15 Temmuz’un başbakanı kim olacaktı? Bakanları kim olacaktı? Bu darbeye kalkışanlar içinde hiç siyasetçi yok muydu? Neden bir tane siyasetçi tutuklanmadı? Günü gelince hesabı sorulacak. Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Savcılığına ilk ifadesini vererek, zorlamayla da olsa, baskı kursalar da, adaleti tesir altında bırakmaya çalışsalar da bir başlangıç yaptı. Bunun devamı gelecektir. Çözülme başladı. AK Parti’de bir çöküş var. AK Parti’de bir moral ve motivasyon çöküşü var. Ayrılmalar var, sorgulamalar başladı. İnsanlar, birçok şeyi hazmedemiyor artık.”

NE OLMUŞTU?

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki Cumhuriyet'in haberinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade vermişti.