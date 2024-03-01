01 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:05

DÜZCE ilinde 01 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 264. SK., 280., 290. SK., 332., 334., 334. SK., 337. SK., 721., 737. CD., 775. SK., 845. SK., AFYON SK., ALİ RIZA ŞAHİNLER SK., ATATÜRK BULVAR, ÇAKMAN AHMET SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 ÇOBAN 2012 KAVŞAĞI, ERDOGMUS, ERDOĞMUŞ SK., FİDANCI SK., GENERAL KAZIM SK., İSTANBUL CD., METEK SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SERÇE, SİNEM SK., SÜLEYMAN KUYUMCU, SÜLEYMAN KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI mahallelerinde 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2971., 2971. CD., 2972., 2974. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, IZMIRLI, İZMİRLİ, TEKIRPINAR mahallelerinde 101, 403, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, DARICI mahallelerinde 446., 446. SK., 453. SK., 463., 464., 464. SK., 5702. SK., GAZHANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 84. SK., 86. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, GÜNEY, GÜNEYALTI, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, GÜNEY, GÜNEY KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, SANAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEK, DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 16044., 16051., 16052., 16065., 16102., 16126., 16150., 16151., 16170., 622., 624., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ÇILIMLI KUZEY, D 100 KARAYOLU, DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, ESENLİ KÖYÜ YOLU, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORDULUKARADERE, SAKIR mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, FENERBAHÇE, KARAÇALI, ŞİMŞİR mahallelerinde 2. SANAYİ SITESİ KÜME EVLER, 28 EVLER, 3. SANAYİ SİTESİ SK., 4. SANAYİ ÇARŞISI KÜME EVLER, 4. SANAYİ SİTESİ SK., 5. SANAYİ SK. KÜME EVLER, AKASYA SK., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, NARİN SK., SERHAT SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, ŞİMŞİR mahallelerinde KAYNASLI BAGLANTISI, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, ESENTEPE, SALLAR mahallelerinde 10. SK., 4616. SK., 4621., 4621. SK., 4626. SK., 87. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 4607. SK., 4609. SK., 4610. SK., 4612., 4612. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKMEHMET, N KENDISI mahallelerinde 20511., KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKMEHMET, N KENDISI mahallelerinde 20100., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMEN, KALYONCU mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIMSIR, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde GÜRSEL, GÜRSEL SK., PETEKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.