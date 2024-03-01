01 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:05

KOCAELİ ilinde 01 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRCELER mahallelerinde PIRCELER BÖCEKLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCILI, DOĞANCILI mahallelerinde SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZİ mahallelerinde CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ mahallelerinde SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALSANCAK CD., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BEYAZ GÜL, ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK SK., ÇUHANE CD., DEREBOYU SK., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., ENGIN, ENGİN SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MOLLA, HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAYME ANA CD., İNÖNÜ CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KURS SK., ÖNER SK., ÖZGÜR, ÖZTONGA SK., SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TIKTIK MEVKİİ SK., TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DÖNGEL, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde ADİL SEKMEN SK., BURSA CD., ÇALIK SK., EDA SK., EDANUR, EYLEM SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HAREMTEPE SK., HİKMET SK., HOS, HOŞ SK., HOYLAN SK., İMAR SK., İYİDERE SK., KADİR AĞA SK., KIRAZ ÇIÇEGI, KİRAZ ÇİÇEĞİ SK., MEHTER SK., MEYDAN SK., MILLET, MILLI HAKIMIYET, MILLI HAKIMIYET CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NECİP FAZIL CD., NİDA SK., SAĞLIK YOLU SK., SIPAHI, SÖĞÜT SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., ÜMİT SK., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, SERDAR mahallelerinde DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., DUT, SEMERCI ALI, SEMERCİ ALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS mahallelerinde EBUBEKİR CD., FAZIL, GAZI OSMAN PASA, İKİZDERE SK., KAÇMAZ SK., KAKTÜS SK., KÖSEM, OSMANİYE SK., SASTIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, İLİM SK., KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YESILYURT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde ASALET SK., BAKIŞ SK., ÇALIK, ÇINARLI SK., EBE GÜMECİ SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., EVIM, EVİM SK., FAZIL SK., GÜNEŞLİ SK., HAKİMİYET SK., HAYRETTİN KAPTAN SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KÖŞEM SK., KURULTAY SK., KÜME SK., MADEN SK., MİLLET CD., MİLLİ HAKİMİYET CD., SİPAHİ SK., ŞAŞTIM SK., TANTAOĞLU CD., YOLDAS SK., YOLDAŞ SK., YUNUS EMRE CD., YÜRÜYÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ERASLAN SK., EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AKBABA SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., AYAZMA SK., BALLI SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., HAKİKAT SK., KAMELYA SK., KARLI SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., SOYCAN SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMİT SK., AKARSU SK., AKKUYU SK., ALEMDAG, ALTUNHISAR, ALTUNHİSAR CD., ATACAN SK., AYVA SK., BALKAN, BALLICA SK., BATU, BURGAZ SK., CANCAN, CANCAN SK., CEBECİ SK., CEBESOY SK., ÇAMLICA SK., ÇOBAN SK., DAL SK., DANIS, DANIŞ SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., DEMIRCAN, DEMİRCAN SK., DIKMEN, DİKMEN SK., DİNAMİK SK., EDALI SK., EFEDAĞ SK., EMİRGAN SK., ENES, ENES SK., ERENÖZ SK., ESRA SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS SK., FARABI, FARABİ SK., GÜLSUYU SK., GÜZELBAĞ SK., HASRET SK., HESAPÇILAR SK., KEVSER, LATIFE, LATİFE SK., Meryem, MİNELİ SK., MİRAÇ SK., NİZAM-I CEDİT CD., ORHUN SK., SADE SK., SAPMAZ, SAPMAZ SK., SEKBANLI SK., SENLIK, SERDİVAN SK., SEVİNÇLİ SK., SEZENLER, SEZENLER CD., SÜMBÜLE, SÜMBÜLE SK., ŞENLİK SK., TOK SK., ÜNLÜ SK., VARAN SK., YADİGAR SK., YAKAMOZ SK., ZARİF SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA SK., BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DOLUNAY SK., DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GAMZELİ SK., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., İLİM CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MİS SK., NAZLI, NAZLI SK., NERGİZ SK, OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA, SANAYİ CD., SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SÜRMELI, SÜRMELİ, YAPRAK, YASA, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU SK., KİBAR SK., MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI mahallelerinde SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İLİMTEPE mahallelerinde 307. SK., 308. SK., 342. SK., 346. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., ISTIKLAL, KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KILAVUZ, KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde GEZER SK., IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997. SK., ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ, TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1184. SK., HASKÖY SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4468. SK, 4470. SK., MADEN CD., OZAN SK., PELİTLİ YOLU CD., SANTIYE, ŞANTİYE SK, TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 4426. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, ÖREN ÇEŞME SK., TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 336. SK, 336. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 573., 573. SK., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKDENIZ, ATLAS SK., AYÇA SK., BAHAR SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÖKÇE SK., GÜNBATI SK., ILGAZ SK., IRMAK SK., KUMSAL SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., TANRIKULU SK., ÜLKER SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYDOGAN, AYTUĞ SK., BALCILAR, BALKAYA SK., BEGONYA SK., BEYZADE, BEYZADE SK., CENNET SK., CEYLAN SK., DEMİR SK., ERGUVAN SK., GELINCIK, KARTOPU SK., MANDIRA YOLU SK., METIN OKTAY, MEVLANA CD., MIMAR SINAN, TÜRKCAN SK., ZAMBAK SK., ZIYA GÖKALP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde DERELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AHU, AKIN SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., AVCI SK., BADEM SK., BAĞLARBAŞI CD., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇİLEK SK., DAMLA SK., DİLARA SK., DORUK SK., ECE, ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, GÜLİZAR SK., GÜNDOĞDU SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER SK., KASIMPATI SK., KONAK SK., LEYLA SK., MERT SK., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NİLÜFER SK., PIRILTI, POYRAZ SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS, ULUS SK., UYGUN SK., YAGMUR, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU CD., ATAKAN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DEMET SK., DENİZ SK., DOĞA SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, GEÇİT SK., GÜNEŞ SK., INCE, KADİFE SK., KALE, KALE SK., KARACA, KARACA SK., KINACI SK., LEMAN SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde NURGÜL SK., YENİ AY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ARDA CD., BUKET SK., CİHANGİR SK., DINÇ, DİNÇ SK., FETHIYE, FETİYE CD., HÜSEYİN DEMİR CD., KARTOPU, LALE SK., MANOLYA, MANOLYA SK., MELODİ, METİN OKTAY CD., MİMAR SİNAN CD., MİMOZA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK SK., ÖZCAN SK., PİRİ REİS CD., SEVDA SK., SÜLEYMAN DEMIREL, YONCA SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, EYMEN SK., NAZMI BALCI, YONCA, YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM, YENİ mahallelerinde 1., 1. SK., 101., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 113/1. SK., 114., 114. SK., 116. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 12., 12. SK., 12/1. SK., 12/4. SK., 120., 120. SK., 121. SK., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 122. SK., 122/1. SK., 123., 123. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 126., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 130., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 132., 133., 133. SK., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1. SK., 136., 136. SK., 137., 138., 138. SK., 139., 139. SK., 14. SK., 140. SK., 141., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 159. SK., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6. SK., 170. SK., 172., 172. SK., 173. SK., 18., 18. SK., 19., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 199., 199. SK., 2., 2. SK., 20., 20. SK., 21., 21. SK., 21/1. SK., 22. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 23. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 238. SK., 24., 24. SK., 240., 240. SK., 2407. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 25., 25. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 26., 26. SK., 268. SK., 27. SK., 270. SK., 28., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 30., 30. SK., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 33., 33. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39. SK., 4., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 410. SK., 410/2. SK., 410/3. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 42., 42. SK., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 43., 43. SK., 43/1. SK., 43/2. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 447., 448., 448. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK., 455/2. SK., 458., 458. SK., 459., 459. SK., 459/1. SK., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 460/2. SK., 47. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 49., 49. SK., 49/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 504., 504. SK., 51., 51. SK., 510., 510. SK., 5104. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 541. SK., 542. SK., 545., 545. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 553., 553. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 561., 57., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3., 58/3. SK., 59. SK., 6., 6. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 61. SK., 61/2. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 7. SK., 78., 8. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 88., 89., 89. SK., 9. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., BOSNA, BOSNA CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., İSTİKLAL CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., TEPEÖREN CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., UZUNKAYA SK., VEYSEL KARANİ CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.