02 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:31

BOLU ilinde 02 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEŞME, SOFU ALI mahallelerinde ÇEŞME MAH, KEMER KÖPRÜ CD., KULEALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde ALAŞAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATI, BÜNÜS MERKEZ mahallelerinde BATI MAHALLE YOLU, BÜNÜŞ KÖYÜ, BÜNÜŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜNÜS MERKEZ mahallelerinde BÜNÜS MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİRLER mahallelerinde PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, ÇEVRELİ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KÖY SOKAĞI, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ mahallelerinde ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, bölükören, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KİRAZLI SK., ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAP, BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR, DAĞDELEN, DEĞİRMENBELİ, ELMACIK, GÖKLEMEZLER, GÖLCÜK, HORBACI, KARASEFERLER, KAYSELLER, MERKEZ, SADIKLAR, SARIAHMETLER, TAŞÇILAR, VAYISLAR, YEŞİLÇELE mahallelerinde BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANKAYA KÖYÜ, ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU, ELMALIK MAH, GÖKLEMEZLER MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, HORBACI MAHALLE YOLU, KARASEFERLER MAHALLE YOLU, KAYSELLER MAHALLE YOLU, MENGEN YOLU, mesciçele köyü, Mesciçele köyü Sadıklar Mahall, MESCİÇELE KÖYÜ YOLU, SADIKLAR MAHALLE YOLU, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, TAŞCILAR KÖYÜ YOLU, TETEMEÇELE DAĞDELEN MAH, TETEMEÇELE KÖY YOLU, TETEMEÇELE KÖYÜ YOLU, TETEMEÇELE_DAĞDELEN, VAYISLAR MAHALLE YOLU, YESILÇELE KÖY YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASAKÖY, SANDALLAR mahallelerinde 4. SK., 5. SK., AHMET BAYSAL BLV., ESKI ISTANBUL, KANAL ÜSTÜ, KANAL ÜSTÜ SK., KANAL YOLU, SANDALLAR-1., SANDALLAR-1. SK., SANDALLAR-3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR, BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1. SK., 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 2. SK., 6. ADA, ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, COŞKUN SK., E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, BARAKLAR, BAŞYELLİCE, CAZLAR, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, DEGIRMENYANI, DEĞİRMENYANI, DEMİRCİLER, DEREKÖY, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, GERİŞ, IMAMOGLU, KAHYAOĞLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARAÇAM, KARAPINAR, KARSI, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KIYASLAR, KOCABEYLER, KOCAOĞLU, KONAK, KÖKEM, MERKEZ, ÖMER SİPAHİ, SEYREK, TASAN, TÜRKBEYLİ, YAZICILAR, YELLİCEDEMİRCİLER, YÖRÜKLER, YUKARI mahallelerinde 1102 SK., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ANKARA ZONGULDAK YOLU, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, BARAKLAR, BARAKLAR MAHALLE YOLU, BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, CAZLAR KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, DEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ BARAKLAR MAH, DEMİRCİLER KÖYÜ BARAKLAR MAH, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, DEMİRCİLER YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DİVAN CAMİ CD., DORUKHAN TÜNELİ, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., IMAMOGLU MAHALLE YOLU, İsimsiz55, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KARSI MAHALLE YOLU, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KAVACIK KÖY YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KONAK CD., KONAK KÖY YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, NURİ ÖZTÜRK CD., PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.