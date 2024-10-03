03 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:36

KOCAELİ ilinde 03 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZDERBENT mahallelerinde ALİ MEHMET AKKIR SK., ÇINARLI, İSMAİL BAYCAN SK., KAVAKLI SK., KIBRIS, KIBRIS SK., RECEP TUNCER SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OLUKLU, OVACIK mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 27. SK., 2926., 52., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 91. SK., 93., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., CELAL ATİK CD., CEVİZ SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ, KONUT, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Ekim Perşembe 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 209. CD., 214. CD., 2187. SK., DİLEK SK., KANARYA SK., NAZMİ OĞUZ, NUR SK., ÖZDEMİR SK., REHBER, SAĞLAM SK., TUNAHAN SK., VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, HASANEYN, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4325. SK., ALAKAYA SK., KARAKAS, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, KÖRFEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 101. CD., 107. CD., 108., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2125., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3138. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3145., 3145. SK., 3149., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AKYÜZ SK., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CİVAN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., CUMHUR, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİK SK., DOGAN, DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE, FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., FUNDA SK., GARİPLER SK., GÖKTÜRK SK., HACI HALIT ERKUT, HACI HALİT ERKUT CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HİLMİ ÖZKÖK CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, IPEK, İPEK SK., İSHAKPAŞA CD., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KILIÇ SK., KİRAZ SK., KONCA CD., KÖROĞLU CD., KUBİLAY SK., KUYU ÖNÜ SK., LALE, LEYLA ATAKAN, MANDIRA CD., MEŞE SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., PLEVNE CD., PROF.NUSRET FISEK, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TEPE SK., TEZCAN SK., TURAN SK., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., VATAN CD., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YURT SK., YUSUF DEDE SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 107. SK., 111. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 23., 23. SK., 40. SK., 41., 41. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., GEDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 6. SK., ABANT YOLU, AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EFE, EKŞİ SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRGİN, GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., HARMAN SK., ILAYDA, İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KIR SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELTEM SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEZARLIK SK., MINE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MUTLU SK., NEHİR, NEHİR SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEVIL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UZUN SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, ELMACIK, KAYMAZ, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKII KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HASANFAKILAR MEVKII, IGCILER MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde AKÇAKESME SK., ARAPOGLU, ARAPOĞLU SK., ARI SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYLA, AYLA SK., AYRIK SK., AYŞEN SK., BABIL, BABİL SK., BAĞLAR CD., BALIK, BÖGÜRTLEN, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, CUDİ SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇELIKIZ, ÇELİKİZ SK., DERIN, DEVRAN SK., FEVZI YÜCEL, GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HAKIM, HASTANE, HASTANE CD., HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, KADİFE SK., KANARYA, KARANFILLI, KARANFILLI SK., KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KIRLANGIÇ SK., KİRAZLIK SK., KONU, KÖRPE SK., KUTLU, KUTLU SK., LAVANTA SK., NARIN, NEBI, NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., ORTADİL SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PANZEHİR SK., SADE, SADE SK., SAĞLIK SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SARAY, SARAY SK., SEBBOY, SEÇKİN SK., SEDEF, ŞAHİN SK., ŞEBBOY SK., TAFLAN, TUFAN, ULUS, ULUS CD., YESILCE, YİĞİT SK., YONCA, YONCA SK., YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, FATIH, FATİH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ADİLDAYI SK., ÇATALDERE, ÇATALDERE CD., ÇILEM SK., ÇINARDERE, ÇİLEM SK., DEREM SK., DOĞANTEPELİ SK., DORUK SK., DÜZGÜN, ENSAR SK., FIRINCILAR, FIRINCILAR SK., KARATEPE SK., KİRAZDERE SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., OF SK., PLEVNE, PLEVNE SK., SEHIT ILYAS BAYRAKTUTAR, SEHIT ILYAS BAYRAKTUTAR SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., TAKSIM, TAKSİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVGİ SK., YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ, BEKÇİ SK., BUĞDAY SK., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., ERKAN SK., GÜNBATIMI SK., İZCİ, İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., MENDERES CD., NAMIK KEMAL, NEMI KAPTAN, NEMİ KAPTAN SK., ORHANGAZI, ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., TANTA, TANTA SK., VAHIT USTA, VAHİT USTA SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR, YUNUSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 362. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 366., 366. SK., 368. SK., 381/1. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3. SK., 385. SK., 387., 387. SK., 389., 389. SK., ÖRNEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde ATATÜRK CD., LALEGÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS mahallelerinde ACEM SK., ADALI SK., ADEM, ADEM SK., AK SK., AKIN, AKIN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATATÜRK, BAYRAM SK., BEREN, BEYAZIT SK., BONCUK SK., CANSEL SK., CUMHUR SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇELENK, ÇELENK SK., ÇEVRE SK., DEMİRAY SK., DİLARA SK., ENIS, ENİS SK., EŞME SK., FECRİ SK., FELEK SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL SK., GEYİKLİ SK., GEZGİN SK., GÖZDE SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAMZA SK., HANIMELİ SK., HASAN TAHSİN CD., HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜR, HÜR SK., HÜRMÜZ SK., ISTIKLAL, IŞIK SK., İSTİKLAL CD., KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., KONAK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., MAKBUL, MAKBUL SK., MANOLYA SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NADİR SK., OKAN SK., ÖNEM, ÖNEM SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., REZZAN SK., SALİH SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEKER, SEVCAN SK., ŞEHİT SK., TUZLA, TUZLA CD., UĞUR SK., VALIDE BAGI, VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YAMAN, YAREN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAZGÜLÜ, YAZGÜLÜ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde DERİN SK., DICLE, DİCLE SK., GİRNE SK., GÜVEN, LIMON SK., TAMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde CABBAR SK., CENGAVER SK., CEVHER SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GELEN SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KIBLE SK., MİHRİCAN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞULE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HACI ISHAK, HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., ORHANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Ekim Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAZIM GÜNEŞ SK., MEHMET UZUN CD., MUZAFFER GÜRKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 00:30-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3205., 3206, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3258., 3265, 3265., 3266., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇİÇEK SK., DENİZ SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., SILE, SÜMBÜL SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.