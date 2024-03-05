05 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:25

İZMİR ilinde 05 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Küçükkaya; Eski Küçükkaya Sk., , Anadolu, İsimsiz15, DAMLACA, Çamlı, Vatan, UMUT, SEVGİ, Mersinli, Eşme, Eski Küçükkaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Çamlı; ŞAHİN, KAPTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SAĞLIK, Şahin Sk., Saray Sk., Sevgi Sk., Ulus, Yaren, Yasemin, Yasemin Sk., YENİ, Zeytin, Çamlıca, Çamlıca Cd., Çicek Sk., Saray, Okyanus, Kültür Sk., Barış, , İzmir-Seferihisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Yelki; 2411. Sk., , 2137. Sk., 2143. Sk., 2153. Sk., 2196. Sk., 2380. Sk., 2407. Sk., 2464, Namık Elal Cd., Adnan Menderes Cd., 2732. Sk., 2730. Sk., 2567. Sk., 2561. Sk., 2559. Sk., 2546. Sk., 2544. Sk., 2540. Sk., 2478. Sk., 2435. Sk., 2423. Sk., 2415. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2110. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2117. Sk., 2121. Sk., 2124. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2129/1. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2148. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2206. Sk., 2349. Sk., 2353. Sk., 2730. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak, Mithat Ünal, 2131/1, 2103. Sk., 2101. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Kahramandere; İzmir-Seferihisar Yolu, Mithat Ünal Cd., Mithat Ünal, 808. Sk., 804. Sk., 802. Sk., 800. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Payamlı; Küçükkaya, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 11:00:59.662-2024-03-05 13:00:11.532 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:00:06.32-2024-03-05 16:00:12.437 saatleri arasında Bademler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:47.581-2024-03-05 13:00:53.954 saatleri arasında Denizli; 20. Sk., 12. Sk., 25/1, 5, 13, 11, , Mimar İnci H. Gürel Sk., KOCADERE, Denizli Cd., 9. Sk., 8. Sk., 3. Sk., 20/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:00:47.581-2024-03-05 13:00:53.954 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KIRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Karaman; İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, KÖY CİVARI, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, KARAMAN, İsimsiz72, İsimsiz73, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz93, KÖY CİVARI, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz24, İsimsiz22, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz94, İsimsiz95, KÖY CİVARI, KÖY CİVARI, İsimsiz98, İsimsiz99, Karaman Koyu İç Yolu, Yaglar Koyu İç Yolu, KÖY CİVARI, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Yağlar; İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, YAĞLAR, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, ÇAYIR, İsimsiz55, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz106, YAĞLAR, İsimsiz108, İsimsiz109, Denizli Ödemiş Yolu, ÇAYIR, Yaglar Koyu İç Yolu, Yağlar, Yağlar Koyu İç Yolu, Yağlar Köyü İç Yolu, Çayır, Şemsiler Köyü İç Yolu, YAĞLAR, Yayla, İsimsiz105, , ÇAYIR, ÇAYIR, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, ÇAYIR, YENİYOL, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz92, İsimsiz72, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz79, YAĞLAR, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, YAĞLAR, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Arkacılar; OKKATAŞI, Değirmenönü, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz100, İsimsiz89, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Şemsiler; İsimsiz112, MANDAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Umurcalı; YENİYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Orhangazi; İsimsiz98, köy içi, ORHANGAZİ İÇ YOLU, Orhangazi Yolu, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Köfündere; İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz31, KÖFÜNDERE, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, Köfündere Köyü, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında Çaylı; , İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 10:30:17.425-2024-03-05 16:30:28.524 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 11:00:59.662-2024-03-05 13:00:11.532 saatleri arasında Turabey; Azim Sk., Emir Sultan Sk., Kırlı Çk., Metanet Cd., Müderris Cevdet Sk., Tecettüt Çk., Şeref Çeşme Sk., Göçmen Sk., , İsimsiz3, İsimsiz4, 1. Göçmen Sk., 2. Göçmen Sk., 2. Üçkemer Cd., PETEK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 11:00:59.662-2024-03-05 13:00:11.532 saatleri arasında İnkılap; 2. Eşref Çk., 2. Sk., Balıkçı Çk., Harputlu Cd., Harputlu Çk., Körpe Çk., Mecit Çk., Metanet Cd., Muslu Çk., Su Yolu Çk., Şeref Çeşme Sk., 1. Alan Sk., İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 11:00:59.662-2024-03-05 13:00:11.532 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇIĞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 14:00:43.704-2024-03-05 17:00:51.217 saatleri arasında Kaklıç; 10303/7. Sk., , 10302. Sk., 10303. Sk., 10303/2. Sk., 10303/3. Sk., 10303/4. Sk., 10303/5. Sk., 10303/6. Sk., 10304. Sk., 10305. Sk., 10306. Sk., 10307. Sk., 10308. Sk., 10309. Sk., 10309/1. Sk., 10310. Sk., 10311. Sk., 10311/1. Sk., 10312. Sk., 10313. Sk., 10314. Sk., 10315. Sk., 10316. Sk., 10317/7, 10317/1. Sk., 10317/2. Sk., 10317/3. Sk., 10317/4. Sk., 10317/5. Sk., 10317/6. Sk., 10318. Sk., 10318/1. Sk., 10320. Sk., 10321. Sk., 10321/1. Sk., 10322. Sk., 10323. Sk., 10324. Sk., 10324/1. Sk., 10325. Sk., 10326. Sk., 10327. Sk., Ahmet Piriştina Cd., 10315/2, 10315/1, 10300, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 14:00:43.704-2024-03-05 17:00:51.217 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-05 2024-03-05 14:00:43.704-2024-03-05 17:00:51.217 saatleri arasında Tuzçullu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-05 2024-03-05 14:00:43.704-2024-03-05 17:00:51.217 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.