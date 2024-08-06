06 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:28

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:28

MANİSA ilinde 06 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:13.836-2024-08-06 15:00:27.042 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:13.836-2024-08-06 15:00:27.042 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:19.876-2024-08-06 15:00:29.919 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice , karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:32.483-2024-08-06 16:00:38.561 saatleri arasında Karayenice; karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, karayenice, İsimsiz3, karayenice, , İsimsiz4, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:26.156-2024-08-06 15:00:34.482 saatleri arasında Hacıyusuf; , İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, Hacıyusuf Sk., Hacıyusuf Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.