06 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:27

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:27

KOCAELİ ilinde 06 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, AKASYA AĞACI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BERKAY, GÜNDÖNDÜ, KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, MAVIS, MAVİŞ, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, TURNALI, VİŞNELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ALAN SK., ASLANTAŞ SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, GÖKTEPE SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SAYDAM, SAYDAM SK., SERIT SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., TURAN GÜNEŞ CD., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZAKKUM, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖYYOLU SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, UZUN SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT mahallelerinde EYÜP KAYMAZ SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE BULVAR, SEYH AKIF, SIPAHI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Eylül Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN mahallelerinde BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, BÖĞÜRGEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA mahallelerinde HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR SB mahallelerinde ARPALIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Eylül Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., AYYILDIZ SK., BASÖGRETMEN, BÜLBÜL SK., DEMİRCİ SK., GÜLBAHÇE SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD, HASAN TAHSİN CD., IHLAMUR, İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., KARTOPU, KARTOPU SK., MUALLİM SK., NECATİ CUMALI CD., NILAY, NİLAY SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ÖMER SEYFETTİN CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., SÜLÜN SK., TAŞIL SK., ULU, ULU SK., ULUS, ULUS SK., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608/1. SK., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 617/1., 626/1. SK., 626/2. SK., 626/3. SK., 626/5. SK., 626/6., 626/6. SK., 629/1. SK., 629/2., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 632/1. SK., 633., 633. SK., 633/1. SK., 633/2. SK., 634., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/2. SK., 634/4. SK., 634/5. SK., 635., 635. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 639/1. SK., ILYAS UZUNER, ISTANBUL, İLYAS UZUNER CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, SSK HASTANE YOLU SK, ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2701., 2701. SK., 2703. SK., 2705. SK., 2708. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1409. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403/1. SK., 1406/1., 1409., 1409/1. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 1404. SK., 1406/1. SK., 1408. SK., 1410/1. SK., 1411., 1411. SK., 1415., 1417. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1422., 1426/3., 1427/3., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1432. SK., 1433. SK., 1436., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1444/1. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/14., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/5. SK., 1445/9. SK., 1449. SK., 1450. SK., 1452., 1452. SK., 1456., 563. SK., BEYAZIT CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1039. SK., 1040. SK., 1041., 1041. SK., 1042., 1042. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2. SK., 1047/1. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1061/2. SK., 1062., 1062. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1966. SK., 914/1., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK, KAVAK CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3313., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318., 3319., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3803. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, AHMET AĞA SK., AKASYA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BALKAN SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., FATİH, FATİH CD., GAZİ SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI ATATÜRK CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., EROĞLU SK., GEBZE CD., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., ARZUM, AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAHTİYAR SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., HALE, HALE SK., HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HURMALI SK., İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT CD., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA, ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTI, ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR, SUNARLAR SK., TUNA SK., TURNA, TURNA SK., UYSAL SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 17. SK., 18. SK., 19., 20. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 109. SK., 116., 116. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 111. SK., 112. SK., 114. SK., 23. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AÇIL SK., ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA., ANKARA. CD., ATAKAN, ATAKAN CD., AYBALA SK., BALABAN SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEYLAN, ÇARDAK SK., ÇIGDEMCI, ÇILEM, ÇİĞDEMCİ SK., ÇİLEM SK., DEMOKRASİ CD., DİCLE CD., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DUYGU, DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERDEMLİ SK., ERGÜN SK., ESKİ DEMİRYOLU CD., FIRIN, GAZİEMİR CD., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HAMIT TURAN, HAMİT TURAN CD., HANIMELİ SK., HEDİYE SK., HÜRRIYET, HÜSNÜ EFE, HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KANTAR, KANTAR SK., KUMLUK SK., LALE SK., LEYLAK SK., MENDERES BULVAR, MENEKSE, MESELIK, MESELIK SK., MEŞELİK SK., METİN, MIS, MITHATPASA, MİS SK., MİTHATPAŞA CD., NAZLI, NAZLI SK., NERGİZ SK, NERGİZ SK., NİLÜFER SK., OSMAN GAZİ. CD., ÖYKÜM SK., PLEVNE SK., RÜYA SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELİ, ŞUHEDA SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YASA SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH mahallelerinde AKYOL, HANIMAGA, HANIMAĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BEYAZ MENDIL, BEYAZ MENDIL SK., BEYAZ MENDİL SK., DEĞİRMEN SK., DURSUN SK., FERAH SK., GARAJ CD., GÜLER SK., HACILAR SK., HUNLAR CD., HÜR SK., ITIR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NARİN SK., ŞANLI SK., TABAKHANE CD., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZ mahallelerinde MEKTEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Eylül Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAIP, SEMSETTIN, ŞEMSETTİN mahallelerinde NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU mahallelerinde KALBURCU MERKEZ MEVKII, KALBURCU MERKEZ MEVKİİ, KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 06 Eylül Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI mahallelerinde ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 06 Eylül Cuma 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BARIS, BARIŞ, CUMHURIYET, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1319/1., 1319/2., 1401. SK., 1403/2. SK., 1404., 1407. SK., 1415. SK., 1416. SK., 1416/1. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422. SK., 1422/1. SK., 1425/1. SK., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/3. SK., 1427. SK., 1427/1. SK., 1430. SK., 1431., 1435. SK., 1438., 1438. SK., 1439. SK., 1440., 1443., 1443. SK., 1444. SK., 1445. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/15., 1447. SK., 1448. SK., 1449., 1455. SK., 1456. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474/1. SK., 1475. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., 1488. SK., 1488/3. SK., 1488/4. SK., 1489/2. SK., 1490. SK., 1490/1. SK., 1490/2., 1490/3. SK., 1491. SK., 1491/1., 1491/1. SK., 1491/2. SK., 1492/2. SK., 1492/3. SK., 1492/5. SK., 1492/7. SK., 1493., 1493/1., 1493/4. SK., 1493/6. SK., 1494. SK., 1494/1. SK., 1494/2. SK., 1494/3. SK., 1494/5., 1520., 1520. SK., 1524. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528/1. SK., 1529., 1529/1. SK., 1530/1. SK., 1532. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1537. SK., 1540. SK., 1542., 1543. SK., 1544. SK., 1545/1. SK., 1554/1. SK., 1601. SK., 1601/2. SK., 1603. SK., 1604. SK., 1604/2. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1612. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618/2. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1626/3. SK., 1630. SK., 1806/1., 1806/3. SK., 1807. SK., 1809. SK., 1810., 1810. SK., 1814. SK., 1815/1., 1816. SK., 1816/3. SK., 1817/1. SK., 1818. SK., 1819/3., 1820., 1820. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1824., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1829., 1830. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840. SK., 1842. SK., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1849., 1849. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1859. SK., 3001. SK., 3005. SK., 3006. SK, 3008., 3009., 3010. SK., 3011. SK., 3012. SK., 3020., 3020. SK., 3021. SK., 3024., 3026. SK., 3029. SK., 3030., 3030. SK., 3031. SK., 3032. SK., 701/1. SK., 704/1. SK., 705., 706. SK., 706/1. SK., 708., 708. SK., 709., 710/1. SK., 711. SK., 712. SK., 713., 713. SK., 714/3. SK., 717. SK., 718., 718. SK., 721., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3. SK., 721/4. SK., 722. SK., 723/1. SK., 724. SK., 724/1. SK., 725. SK., 726. SK., 728. SK., 729., 729/1. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 731. SK., 732/3. SK., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4. SK., 748., 752. SK., 754. SK., 756/1. SK., 800. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AKŞEMSETTİN CD., ATATÜRK CD., BARIS, BİRLİK CD., BURCU, BURCU SK., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., DENIZ, DENİZ CD., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKIHISAR FERIBOT YOLU CD., ESKİHİSAR CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD., EZGİ CD., GAZİ DEDE CD., GÜNEY YANYOL CD., ISTASYON CD., KARAKUŞ SK., KÖRFEZ CD., LIMAN, LİMAN CD., MARSHALL SK., MUALLIM KÖY, NANELİ SK., SAIDI NURSI, SANAYI, SEHIT ABDULLAH HOROZ, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., SOĞUKSU SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİTLİK YOLU SK, YESILIRMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 06 Eylül Cuma 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BARIS, BARIŞ, CUMHURİYET, DILISKELESI, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKİR, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1313/1. SK., 1319/1. SK., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1402. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1426., 1426/2., 1426/2. SK., 1427., 1427/2. SK., 1427/3. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431. SK., 1433., 1434. SK., 1436. SK., 1437. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1444., 1445/14. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1448., 1451. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1474., 1475., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1480. SK., 1488/5. SK., 1488/6. SK., 1489. SK., 1489/3., 1489/3. SK., 1490., 1490/3., 1492., 1492. SK., 1492/1., 1492/1. SK., 1492/4., 1492/4. SK., 1493. SK., 1493/1. SK., 1493/3. SK., 1494/4. SK., 1494/5. SK., 1495. SK., 1495/2. SK., 1519. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523. SK., 1523/1., 1523/1. SK., 1526/2. SK., 1528. SK., 1529/1., 1529/2. SK., 1530., 1530. SK., 1531. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1535. SK., 1536. SK., 1537/1. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545/1., 1547/1. SK., 1549. SK., 1604., 1606. SK., 1607. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612/1. SK., 1613/2., 1614., 1614. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1619. SK., 1621. SK., 1624. SK., 1628., 1628. SK., 1629. SK., 1663/2. SK., 1806. SK., 1806/1. SK., 1806/2., 1806/2. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/2. SK., 1809., 1810/1. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1815. SK., 1815/1. SK., 1817/1., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3. SK., 1819/4., 1819/4. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826., 1826/1., 1828. SK., 1829. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1., 1840., 1840/1. SK., 1841. SK., 1842., 1843., 1844., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1853. SK., 1857. SK., 1860. SK., 3003., 3003. SK., 3004., 3005., 3006., 3006. SK., 3011., 3013., 3013. SK., 3014. SK., 3023. SK., 3024. SK., 3027. SK., 3029., 4108., 613. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704/2. SK., 705. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708/1. SK., 709. SK., 710. SK., 712., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3., 715. SK., 716. SK., 717., 719. SK., 72, 720., 720. SK., 723. SK., 724/2. SK., 726., 727. SK., 728/1. SK., 729. SK., 729/1., 729/2. SK., 730/2. SK., 732., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 734/3. SK., 735/2. SK., 735/3., 735/3. SK., 739. SK., 739/1. SK., 748. SK., 755. SK., 800/1. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIŞ CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BEYAZIT, BIRLIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., DARI SK, DARI SK., DR.ZEKI ACAR, ESKIHISAR, EZGI, GÜNEY YANYOL, HAYRİ MACAR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MARSHALL, PLEVNE, PLEVNE CD., POLATKAN CD., SAHİL SK., SAİDİ NURSİ CD., SAYGIN, SAYGIN CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., TOPÇULAR CD., ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VAROL SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.