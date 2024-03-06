06 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:45

DÜZCE ilinde 06 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇKESE mahallelerinde ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, MERKEZ, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU, YAGCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT mahallelerinde ALT, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZGÖSTEK, İLHANLI, KARSI mahallelerinde DÜZGÖSTEK, KARSI, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK mahallelerinde MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKTASLI, BEKTAŞLI, BIÇKIYANI, HAMZALI, KUZUMLU mahallelerinde BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNKÖY, MERKEZ mahallelerinde ALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KARABURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLAR, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 1. CD., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DURAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU mahallelerinde 2.BAHÇELİEVLER CD., 29. SK., 4368. SK., 4369. SK., 5.DÜZCE BULVAR, ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DEMETEVLER, 1.DEMETEVLER CD., 2.DEMETEVLER CD., 4100. SK., 4101. SK., 4105. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4108. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde 657. SK., CEVAT ŞAHİN SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., RIHTIM CD., SANTRAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 1.GÜZELBAHÇE CD., 4355. SK., 4369., 57. SK., 58. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KÜLTÜR, YENI mahallelerinde 1 CD., 10. CD., 1101., 177. SK., 208., 6 CD., 6 SK., 6., 601. SK., 606 SK., 607., 607. SK., 609., 610., 610. SK., 617., 617. SK., 618., 622., 622. SK., 630., 701., 8 SK., BEYKÖY İÇ YOLU, DEVELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, YENI mahallelerinde 120., 122 SK., 122. SK., 164., 171., 201. SK., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, CUMHURİYET ÇIKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16126., 16150., 16151. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001., 878. SK., 880. SK., 881. SK., 884. SK., 980., D 100 KARAYOLU CD., KORKMAZ SK., PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENI, YENİ mahallelerinde 1., 101., 1107., 1161. SK., 177., 5. CD., 500., 501., 503., TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK., 4116. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16052., 16102., D 100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGIÇ, MERGİÇ, MERKEZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 2130., 2130. CD., 893., BİLGİN ÇK. SK., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 3786. SK., 4102. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TANTAN KUYU mahallelerinde KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TONYALI mahallelerinde TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TANTAN KUYU mahallelerinde DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, SUBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16044., ADAPAZARI BOLU YOLU, E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OTLAKLAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, OTLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ALTUNÇAY, KURTSUYU MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16170., MERKEZ KÖY SOKAĞI, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 883. SK., 885., 885. SK., 886., 886. SK., 887. SK., 888. SK., 893. SK., 913. SK., 951., ARSLAN SK., ÇETIN, ÇETİN SK., MEYDANLAR SK., ÖZTÜRK SK., ŞEHİT METİN UYANIK, ŞEREFİYE SK., TURAN, TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001. SK., 1016., 1028. SK., 1080., 955. SK., 974. SK., 979., 980. SK., 985. SK., 986. SK., 987. SK., 988., 988. SK., 989., 989. SK., 990. SK., 992. SK., 997. SK., DÜZCE SSK HASTANESİ, ESKİ BAĞDAT CD., ÖZMEN, ÖZMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 703., 704., 705., 705. SK., 706. SK., 708., 709. SK., 710. SK., 7100. SK., 711. SK., 712. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 716, 718 SK., 719. SK., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., HASAN TAHSİN SK., İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., KİBAR SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., NAZIR, NAZIR SK., SAHIN, VEZIR, VEZİR SK., YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAHMUT mahallelerinde KARAMAHMUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, AKSU, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIK mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 701. SK., 702. SK., 704. SK., 707. SK., GEYİK TEPE YOLU, İSTANBUL CD., PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 309. SK., 310. SK., 311, 311. SK., 312. SK., 317, 322 SK., ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 106., 126., 149., CAN SK., CUMHURİYET MEYDAN, DÜZCE, DÜZCE CD., EMEK SK., İLHAN SK., MUHSİN SAK SK., MUHSİNSAK SK., OKUL SK., ORTA CD., ÖZKAN SK., PAŞALAR SK., UGURLU, UĞURLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.