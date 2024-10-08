08 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:33

SAKARYA ilinde 08 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN, SÜKRIYE mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/5, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, MERCAN SK., OKUL 1/1, ORTA 1, ORTA SK., YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHIL, SAHİL CD., SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK, MERKEZYENIKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde AKYAZI, ASAGI, MERKEZ_1, RESADIYE, REŞADİYE SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, CİVEK SK., REŞADİYE, TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE SK., TEPE_1, YONGALIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ekim Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, REŞADİYE, ŞEREFİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, AŞAĞI, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, SEREFIYE, SEREFIYE SK., TOPÇU SIRTI CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ekim Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, SEMERCİLER, ŞEKER, TEKELER, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU, 1238 NOLU SK., 1239 NOLU SK., 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU, 1246 NOLU SK., 1247 NOLU SK., 1248 NOLU SK., 1249 NOLU, 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1277 NOLU, 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., 1301 NOLU SK., 1303 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1305 NOLU, 1305 NOLU SK., 1306 NOLU, 1306 NOLU SK., 1308 NOLU, 1310 NOLU, 1311 NOLU SK., 1314 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1360 NOLU, 1361 NOLU, 1361 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU, 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU, 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1377 NOLU SK., 1378 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1380 NOLU, 1380 NOLU SK., 1381 NOLU, 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU SK., 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU, 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU, 1399 NOLU SK., 1401 NOLU, 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU SK., 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1417 NOLU SK., 1418 NOLU SK., 1419 NOLU, 1419 NOLU SK., 1420 NOLU, 1420 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5023 NOLU SK., 5038 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU, 5059 NOLU SK., 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5068 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5071 NOLU, 5071 NOLU SK., 5073 NOLU SK., 5074 NOLU SK., 5075 NOLU SK., 5076 NOLU SK., 5078 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADASLAR, ADAŞLAR SK., ANKARA, ARAR SK., ATAR, ATMACA, ATMACA SK., BAKIR, BAKIR SK., BANKALAR CD., BESLER, BESLER SK., BINNUR, BİNNUR SK., BULAN SK., BURCU SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., ÇÖREK, ÇÖREK SK., DENIZ, DENİZ SK., DERYA, DERYA SK., DESTAN, DESTAN SK., DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., DÜZGÜN, DÜZGÜN SK., ENDAMLI SK., ERBAŞ SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GAZELLER CD., GAZİ SK., GONCA SK., GONCA_1, GÖL, GÖL SK., GÖNÜL SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLLE, GÜRZ, GÜRZ SK., GÜZELLER, GÜZELLER SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., HAYAT SK., İTFAİYE CD., KADİR SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KERIM, KERİM SK., KEVSER SK., KIBRIS SK., KINALI SK., KOŞAR SK., KOVAN SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KUM SK., KUMKÖY SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., MİLLET SK., MİMOZA SK., NUR SK., OLGUN, ORUÇ, ORUÇ SK., OTLAK SK., ÖZCAN SK., PARK İÇİ YOLU, POSTAHANE SK., PUL SK., SAADET, SAADET SK., SANAYI, SANAYİ CD., SANTIYE, SEÇKIN, SEÇKİN SK., SET ARKASI, SET ARKASI SK., SÖĞÜT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., T.AHMET EFENDİ SK., TAŞLI SK., TEK SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK., ÜNSAL SK., YAREN SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 15/1, 300 SK., 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 332, 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 374, 384 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 554 SK., 555, 555 SK., 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 561, 562 SK., 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569, 569/1, 570, 571, 571 SK., 574, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 596, 599 SK., AKPINAR CD., ANKARA CD., ERGUVAN, ERGUVAN CD., FATIH, FATİH CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., HASTANE CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, HAYRETTIN, HAYRETTİN, ISABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AHILER/2, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA mahallelerinde AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AKÇAKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, BAKACAK, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, KADIKÖY mahallelerinde 1, AGAÇÇILAR/2, BAKACAK/6, ESKIYAYLA/1, ESKIYAYLA/2, ESKIYAYLA/5, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, KADIKÖY, KADIKÖY SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, BAKACAK, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA mahallelerinde AGAÇÇILAR, BAKACAK, BAKACAK SK., BAKACAK/5, ESKIYAYLA, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, KAZIMIYE, KAZIMİYE mahallelerinde IBRAHIM MÜTEFERRIKA/1, IMREN, KAZIMIYE, KAZIMIYE/7, KAZIMİYE, KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PASALAR, PAŞALAR mahallelerinde AĞAÇÇILAR SK., KARAPINAR SK., MERKEZ SK., MERKEZ/11, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA/10, KEMALIYE, KEMALİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL mahallelerinde 721., 721. SK., GÜRCAN SK., LIMONLU, MUHSIN YAZICIOGLU BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 503., 503. SK., 507. SK., 509. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 538., 559., AY, AY SK., CENGİZ SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, İLKAY SK., KALE SK., KESER, KESER SK., KILIM, KİLİM SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SELVİ SK., UZUN, UZUN SK., ÜNAL SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BAĞLAR CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., KALENDER SK., KARADERE CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ, YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 19. CD., 346. SK., 350. SK., 365. SK., 369. SK., 377. SK., 383. SK., BARIŞ SK., EFES SK., ENVER TOÇOGLU, ENVER TOÇOĞLU CD., FEVZI ÇAKMAK CD., KARANİ SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, MELTEM SK., SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESME, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZIM, AZİM KÜME EVLER, BEYZA, BOGAZIÇI CD., ÇAYIR, D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DINÇ, EKİN, EKİN SK., HALIT ÇELIKOGLU, HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN SK., İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., İSTANBUL, KAMER, KAMER SK., KARTOPU, RANA SK., SEBAT, UYAR SK., YONCA, YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGYONCALI, RESADIYE, REŞADİYE mahallelerinde 2305., 2307., 2320., 2323. SK., 2431., IPEKYOLU, ISTIKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ÇUBUKLU, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2424. SK., 4600. SK., BOR, BOR SK., EVREN, EVREN SK., FİRUZE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., SAFIR, SAFİR SK., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, SELAHIYE, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 2128., 2134., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2227., 2228., 2229. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2403. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2424., 2431. SK., ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., BAL, BAL SK., BOĞAZİÇİ CD., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DERE, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., ESEN SK., ESENYAKA SK., GAZI YIGIT UÇAR, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İŞLER SK., KAZIM PAŞA CD., KONAK, KURTULUS, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, P.T.T., P.T.T. SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, TÜRBE, TÜRBE DERESİ, ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ekim Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2212., 2218., 2227. SK., 2228. SK., 2314., 2316. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2405., 2405. SK., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 924., ATLAS SK., BOGAZIÇI, CAMI SK., CAMİ SK., ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, DEMET SK., DIK, DİK, EKOLOJİ LABORATUARI, ESKI BESEVLER, GAZİ YİĞİT UÇAR, ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İsimsiz153, İSTİKLAL CD., KARAKOL SK., KAZIMPASA, KONAK SK., KURTULUŞ CD., MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., SANAYİİ CD., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, TÜRBE SK., ULUDAG, YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde BAYAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde 1904., BAYAT, GEYVE OSMANELİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇIFTLIK, SERVETIYE, SERVETİYE, YENİ mahallelerinde 4083. SK., 5147, 5505 SK., CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., KARSI, KÜME EVLER, SERVETIYE_2, SERVETIYE_3, SERVETIYE_4, SERVETİYE, SERVETİYE CD., SERVETİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD., TURGUT ÖZAL, YENI MAHALE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 404., 411., 415., 425., ABDULHAMIT, ABDULHAMİT SK., AHSEN, AHSEN SK., AKHUN, BADEM SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BİNDALLI SK., ÇİLİNGİR SK., DEMİRHAN SK., DOGAN, DOĞAN, ELIF, ELİF SK., ESENTEPE SK., ESENTEPE_2, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖK, GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ SK., GÜL PEMBE, GÜL SK., GÜLİSTAN SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, İSTİKLAL SK., KURS, KURS SK., M.AKİF ERSOY CD., MERZİFON SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORUÇ REİS SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PAŞA SK., PINAR, PINAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SARMASIK/3, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TAŞLIK SK., TÜZEL, ULU SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 08 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, TEBERIK, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1455, 1502, 1503, 1504/1, 1506, 1509, 1702, 1704, 1753, 1755/1, 1951, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK, AĞACIK SK., ASAGI/1, AŞAĞI SK., BAKIRLI 3, BAKIRLI KARADENIZ, BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KARADENİZ, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, IHLAMUR, İsimsiz123, İsimsiz132, KIBRIS, KUSCA, KUSCA SK., MERKEZ/6, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHACIR SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTİN ERBAKAN, OSMANLI, POTOĞLU, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, ULUS CD., VATAN CD., VATAN GÖLKENT, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.