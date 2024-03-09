09 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:39

KOCAELİ ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde DAĞ SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde KARATAŞ SK., TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, BABAKÖY, ÇALKÖY, DOGANCILI, DOĞANCILI, KIZILCAPINAR, ORHAN mahallelerinde DOGANCILI MERKEZ MEVKII, DOĞANCILI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜZELTEPE, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKII, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERTCAN SK., OZAN SK., SARISU, SARISU CD., SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ mahallelerinde KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜLKÜŞEHSUVAR mahallelerinde HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde BERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., LALEZAR SK., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALSANCAK CD., BAŞYİĞİT CD, BEYAZ GÜL, ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DEREBOYU SK., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., ENGIN, ENGİN SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MOLLA, HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAYME ANA CD., IZMIT., İNÖNÜ CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KURS SK., ÖNER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGÜR, ÖZTONGA SK., SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE mahallelerinde 3317., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mart Cumartesi 11:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MEŞELİK SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., OKUL SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK, TOPÇU DERE SK., VATAN CD., YALAK DERE CD., YOKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALİDE KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKDEMIR, AKİF SK., ATALAR SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BİHTER SK., BUCAKLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇELTİKDÜZÜ SK., DEMİRCİ SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, ELDIVAN, ELMALIK SK., EMRAH SK., ENGINAR, FETIH, GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., KAMAN SK., KANARYA, KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KETEN, KILAVUZ SK., KORAY, KOVAN, KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LEYLEK SK., MEHMET AKİF CD., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NİDA SK., PİYADE SK., PLATIN, SAMATYA SK., SEHERYELİ SK., SIMGE, SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAŞ SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAZGAN SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİRLİK SK., BORA, BURÇ, BURÇ SK., CEMRE SK., CEREN SK., ÇAMLI SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DÜZLER SK., ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, ENERJİ SK., ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, FETİH SK., GAZI CD., GÖKSU SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HÜNER SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KARTALKAYA CD., KESER CD., KETEN SK., KIRLANGIÇ, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KULELİ SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MARTI SK., MEHMET AKIF, MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., NAME SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NIDA, OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PLATİN SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SERAP SK., SIMGE SK., SİMGE SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, TAÇ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., VEYSEL KARANI, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, HASANPAŞA, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DİCLE CD., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KESKİN SK., KOCATÜRK SK., KUTLU SK., LOZAN SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., SADUN ATIĞ CD., SELVI, SELVİ SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., ŞENTÜRK SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 202. SK., 203., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 209. SK., 211. SK., 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 215. SK., 217. SK., 218. SK., 222., 222. SK., 224. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241. SK., 245. SK., 249., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306. SK., 307. SK., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 325., 327. SK., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKŞEMSETTİN CD., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., ATLAS, AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR, BAHAR SK., BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERRİN SK., BEYZA SK., BİLGE SK., BİZİM SK., CAN, CANSU, CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., ÇORUH CD., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, EFE SK., ELA SK., ELİF SK., EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, ISMET PASA CD., İNCİ SK., İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KERİM SK., KEVSER CD., KINALI SK., KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ORHANGAZİ CD., PALMIYE, PALMİYE SK., SAADET SK., SARAY, SEDİR SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., NURSEDA, ORHANBEY CD., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALİÇAVUŞ CD., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN, BURAK, BURAK SK., CEVİZ SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., FIRAT CD., GELİBOLU CD., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, HAVVA NENE SK., İKİZ CD., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MURAT PİR SK., MUSTAFA ÇAVUS, NURSEDA SK., PIRALLAR, PİRALLAR CD., RESUL SK., RUKİYENENE SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT ZAFER SK., TAŞOCAĞI SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞLU, KASIKÇI, KAŞIKÇI, KÖSEKÖY, SIPAHILER, TOYLAR mahallelerinde HAZAL SK., HOCAOGLU MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII KÜME EVLER, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOYLAR MERKEZ MEVKII, TOYLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞLU, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, ŞİRİNTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/3. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1802/1. SK., 1806., 1807., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/3. SK., 1827/1. SK., 1829., 1829. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1838. SK., 1839. SK., 1840. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1857., 4123., 4140., 4142., AHMET PEMBEGÜLLÜ, ANIBAL, ANIBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., CAMİ SK., DENİZ CD., EZGI, EZGİ CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL, GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, HAYRI MACAR, KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., MUALLİM KÖY, ÖZGÜR SK., SİTE SK., TATLIKUYU CD., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801., 1801. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4127., 4127. SK, ANİBAL CD., GAZİ DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1802., 1802. SK., 1803/3. SK., 1803/4. SK., 1804., 1804. SK., 1805., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 5001, D-100 KARAYOLU, GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247. SK., 3248, 3248., AYBEK SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MANOLYA SK., MERVE SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mart Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3256., 3261, DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., ORGANIZE, PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3252., 3253, 3253., 3254., 3258. SK, 3261., 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., BANU SK., ELMALI SK., EMİR SK., GEBZE CD., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU mahallelerinde AKCAN SK., AKKUTAY SK., BATIN SK., DİKENLİ SK., GÖK SK., KAVAK SK., KOCAÇEŞME CD., KUTUP YILDIZI SK., UTKU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, EMEK mahallelerinde BESTELİ SK., BURAK REİS CD., ELGİN SK., ERYILMAZ SK., GÜLSÜM SK., HALIL, HALİL SK., KARAYEL, KARAYEL SK., KUZEY SK., SENER, SERMIN, SERMIN SK., ŞENER SK., ŞERMİN SK., ÜLKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.