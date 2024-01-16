1 haftadır haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Atakum ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki Ali Ercan Özturan, evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:33
1 haftadır haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!
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Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi 220. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın 3 katında yalnız yaşayan kalp hastası Ali Ercan Özturan’dan (63) 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu 112’ye bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Ali Ercan Özturan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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