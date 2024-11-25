1 işçi hayatını kaybetmişti: Akkuyu Nükleer'den açıklama

Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:09

Güncelleme: 25.11.2024 - 18:09

Mersin'in Aydıncık ilçesinde fırtına nedeniyle Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan işçilerin kaldığı konteynerin üzerine çatı düştü.

Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken Akkuyu Nükleer A.Ş. konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mersin ilinde 23 Kasım Cumartesi gününü 24 Kasım Pazar gününe bağlayan gece, hızı saatte 87 kilometreyi bulan şiddetli bir fırtına meydana gelmiştir. Bu fırtına öncesinde yapılan uyarılar dikkate alınarak Akkuyu NGS şantiyesindeki ilgili birimlerin çalışmalarına bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

Bu kapsamda vinç ve iskele kullanımı da dahil olmak üzere yüksekte yapılan tüm çalışmalar askıya alınmış, açık alanlarda depolanan iskele ile hafif ve dengesiz malzeme ve ekipmanların sabitlenmesini sağlamak için önlemler alınmıştır. Açık alanlarda çalışan personel sayısı en aza indirilmiş, çalışma alanlarının yakınında personel için güvenli barınaklar düzenlenmiştir. Fırtınanın önceki gününde, yani 22 Kasım Cuma günü tüm yüklenici ve alt yükleniciler şiddetli rüzgâr koşullarında çalışma yaparken alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmiştir.

24 Kasım Pazar günü saat 10:40 civarında Akkuyu NGS inşaat sahasının dışında yer alan ve başka bir kuruluş tarafından yönetilen Sipahili yerleşim alanında, konut binasının çatı parçalarının şiddetli rüzgâr nedeniyle koptuğu belirlenmiştir. Olay sonucu yaralanan taşeron kuruluş çalışanı, acilen Aydıncık İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştır.

Olayda taşeron kuruluşun bir başka çalışanı da ağır yaralanmıştır. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra da Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, tıbbi gözlem altında tutulmaktadır.

Yaşanan bu olayın nedenlerini tespit etmek üzere bir komisyon kurulmuştur. Akkuyu Nükleer A.Ş., gerekli olması halinde, olayın soruşturulmasında soruşturma makamlarına yardımcı olmaya hazırdır. Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak merhumun ailesine ve yakınlarına en içten baş sağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralı personelin sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”