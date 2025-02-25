Kocaeli'de 'kayınpeder' dehşeti: Damadını vurdu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damadını tabancayla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi'nde trafikte karşılaşan A.G. ile kayınpederi Y.K. arasında ailevi sebeplerden tartışma çıktı.
DAMADINI VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, otomobilinden damadı A.G'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #kocaeli
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