1 kişi hayatını kaybetmişti... Spot dükkanı yangınında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da bir spotçu dükkanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan Ufuk B.'nin "Kimyasal satanlara ölüm" sözleri dikkat çekti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir spotçu dükkânında çıkan yangında 49 yaşındaki Mete Durupınar yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yangını kasten çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Ufuk B., "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi.
Olay yerinde çakmak gazı kutusu bulunan ve yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiası üzerine angının, Ufuk B. ile spotçu arasında yaşanan alacak tartışmasının ardından çıktığı belirlendi.
Ufuk B., ifadesinde, sahte alkol alımı nedeniyle spotçu ile kavga ettiklerini ve yangının bir anda çıktığını söyledi. Ancak basın mensuplarının sorularına, "Kimyasal satanlara ölüm" şeklinde cevap vererek dikkat çekti. İfade işlemleri tamamlanan Ufuk B., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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