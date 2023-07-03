1 kişi ölmüştü... Diyarbakır'daki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da cipin, çarptığı hafif ticari araç ile savrularak 2 yayaya çarparak alışveriş merkezine girdiği, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta, 30 Haziran'da gece saatlerinde; Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. Kazada 2 sürücü, yayalar Aydın Gündoğar ile B.Y., araçlardaki Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ. yaralandı.
BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gündoğar, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alınan sürücü Bager Polat da 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı, diğer yarallıların tedavisi sürüyor.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, kaza anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen 3 yaya, kavşaktaki kazayı fark edip, arkalarını dönüyor.
Her iki aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan 2'si, kaçmaya fırsat bulamadan araçların çarpmasıyla savruluyor. 1 yaya ise son anda kaçmayı başarıyor.
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