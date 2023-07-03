Diyarbakır’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 08:25
Diyarbakır’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Çınar’ın Başaklı Mahallesi mevkisinde M.T’nin (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan S.T. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, B.T. (27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi


112 Acil diyarbakır

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