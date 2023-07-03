Diyarbakır’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çınar’ın Başaklı Mahallesi mevkisinde M.T’nin (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilde bulunan S.T. (26) olay yerinde hayatını kaybetti, B.T. (27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi
- İzBB'den ceza açıklaması: AKP trolleri hedef alıyor
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Filenin Sultanları çok rahat!