Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’da, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada Muhsin Melik (33) ile Ahmet Kırıkçı (36) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:08
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Sırrın Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna, öğleden sonra yakıt almaya motosiklet ile gelen bir kişi ve görevli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlar akaryakıt istasyonunda görevli Muhsin Melik ve Ahmet Kırıkçı’ya isabet etti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


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