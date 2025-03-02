1 kişi ölmüştü... Manisa'daki bıçaklı kavgada 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat'ta Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki bıçaklı kavgada Süleyman Bakan'ın (19) öldürülmesine ve E.B'nin (20) yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekipler, Bakan'ı öldürdüğü ve E.B'yi yaraladığı gerekçesiyle şüpheli Y.N'yi (19) yakaladı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Manisa #bıçaklı kavga
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